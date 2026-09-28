वायरल या डेंगू की वजह से गिर रही हैं प्लेटलेट्स तो ये चीजें बढ़ा सकती हैं आपके खून में प्लेटलेट्स

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। वर्तमान में अस्पतालों में वायरल सहित अन्य बीमारियों से पीडि़त मरीज आ रहे हैं। बेशक ये मरीज डेंगू के नहीं हैं, लेकिन लोगों के खून से प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। लेकिन घर व बाजार में ऐसी नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं, जिनके सेवन से न केवल प्लेटलेट्स में सुधार आ सकता है, बल्कि इम्युनिटी भी बढ़ जाएगी। जिससे आप प्लेटलेट्स की रिकवरी कर सकते हैं।

इसके साथ ही मौसम में बदलाव के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू के मामलों का खतरा मंडराने लगा है। डेंगू एडीज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलने वाला एक खतरनाक बुखार है, जिसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर बहुत तेजी से गिरता है। यदि सही समय पर डाॅक्टरी सलाह और सही खान-पान न मिले, तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है।