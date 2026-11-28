पूजा गीते, इंदौर। सुबह पोहा-जलेबी से दिन की शुरुआत हो या शाम को चाय के साथ सेव-मिक्सचर का स्वाद, इंदौरियों की खानपान की आदतों में मिठाई और नमकीन की खास जगह है।

त्योहार हो, मेहमानों का आना हो या सामान्य दिन, इनका सेवन आम है। लेकिन स्वाद के इस सफर में शरीर कितना नमक और चीनी ले रहा है, इसका हिसाब शायद ही कोई रखता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को ज्यादा नमक, चीनी और वसा वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने की ओर स्पष्ट चेतावनी देने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि खुले में बिकने वाली मिठाई और नमकीन के लिए ऐसी चेतावनी का कोई निर्देश सामने नहीं आया है। ऐसे में इनकी मात्रा समझने के लिए उपभोक्ताओं को खुद सतर्क रहना होगा।

एक किलो मिठाई में 200 ग्राम से लेकर एक किलो से ज्यादा शक्कर

मिठाई कारोबारियों के अनुसार, मिठाई की किस्म और उसे तैयार करने के तरीके के हिसाब से शक्कर की मात्रा बदलती है।

बर्फी और पेड़े जैसी मिठाइयों में एक किलो मिठाई तैयार करने के लिए करीब 200 से 300 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल होता है।

कम मीठा पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह मात्रा 150 ग्राम या उससे कम भी रखी जा सकती है। वहीं बालूशाही जैसी चाशनी वाली मिठाइयों में एक किलो से 1.25 किलो तक शक्कर इस्तेमाल की जाती है।

गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करने के लिए दो से तीन किलो तक शक्कर लग सकती है।

हालांकि पूरी चाशनी मिठाई में नहीं समाती, लेकिन इसे बनाने में इतनी मात्रा रखी जाती है। यानी चाशनी वाली मिठाइयों में शक्कर का सेवन अधिक होने की आशंका रहती है।

एक किलो नमकीन में 15 से 25 ग्राम नमक

नमकीन कारोबारियों के अनुसार, एक किलो नमकीन तैयार करने में सामान्य तौर पर 15 से 25 ग्राम तक नमक इस्तेमाल होता है। सादा सेव और भुजिया में करीब 15 से 20 ग्राम, जबकि मसाला नमकीन और चिवड़े में 18 से 25 ग्राम तक नमक पड़ सकता है। खट्टा-मीठा नमकीन में यह मात्रा करीब 12 से 18 ग्राम रहती है। इसमें साधारण नमक के साथ काला नमक और चाट मसाले से मिलने वाला नमक भी शामिल हो सकता है। इंदौर में रोजाना करीब 125 टन नमकीन का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग 25 टन शहर में ही खप जाता है।