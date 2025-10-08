Indian Air Force Day Quotes And Wishes: भारतीय वायुसेना दिवस पर इन संदेशों के जरिए दें शुभकामनाएं

इस साल भारतीय वायुसेना अपनी गौरवशाली परंपरा के एक और साल का जश्न मनाएगी। 1932 में स्थापना के बाद से भारतीय वायुसेना (IAF) ने देश की सीमाओं की रक्षा, आपातकालीन राहत कार्यों और युद्ध अभियानों में अतुलनीय साहस और समर्पण दिखाया है।

लाइफस्टाइल डेस्क। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस (Indian Air Force Day) मनाया जाता है। यह दिन भारत की रक्षा शक्ति और वायु योद्धाओं की वीरता, अनुशासन और त्याग को सलाम करने के लिए समर्पित है।

भारतीय वायुसेना के हर योद्धा - चाहे वह फाइटर पायलट हों, इंजीनियर हों या ग्राउंड स्टाफ - राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इंडियन एयर फोर्स डे हमें उनके निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान की याद दिलाता है। हर साल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर होने वाली भव्य परेड और एयर शो देशवासियों में गर्व और उत्साह भर देता है।

इस खास दिन पर लोग सोशल मीडिया पर देशभक्ति भरे संदेश और कोट्स शेयर करके अपने वीर वायुसेना कर्मियों को सलाम करते हैं।

भारतीय वायु सेना दिवस कोट्स (Indian Air Force Day Inspirational Quotes & Messages in Hindi)

उनकी उड़ान से कांपता है दुश्मन का जहान,

सलाम है उन वीरों को, जो हैं हमारे स्वाभिमान।

उन्नति की राह पर जो आसमान में उड़ते हैं,

भारतीय वायुसेना के वो वीर कभी नहीं झुकते हैं।

नीले गगन में जिनकी हर सांस है आज़ाद,

वही हैं वायुसेना के वीर, देश के सरताज।

भारत का ताज, वायुसेना का शौर्य अनमोल,

वीरता की इन कहानियों से देश है बेमिसाल।

चीरते हैं आसमान, लड़ते हैं हवा से,

भारतीय वायुसेना के वीर, ना डरते किसी हवा से।

जिनके दिलों में जलता है देशप्रेम का दीप,

वायुसेना के वीर सदा रहेंगे सजीव।

बादलों से बातें करना जिनकी फितरत है,

भारतीय वायुसेना का हर जवान देश की इबादत है।

आसमान की बुलंदियों पर है जिनकी नजर,

वो है वायुसेना, भारत का गर्व सदा अमर।

नीला आसमान, हवा की गति है उनकी शान,

वायुसेना के वीर जवानों को मेरा सलाम।

हौंसले फौलादी, दिल में बसा है तिरंगा,

वायुसेना के शूरवीरों का नाम सदा रहेगा चिरंगा।

चीरते हैं आसमान, शौर्य उनका नापे ज़माना,

भारतीय वायुसेना के जज़्बे को हर कोई माने।

बादलों के पार है जिनकी उड़ान,

भारत माता के सच्चे वीर हैं वे महान।

हर तूफान से लड़ने की है उनमें ताकत,

वायुसेना के शेरों को मेरा शत-शत आदर।

जहाँ ना पहुंचे कोई, वहां वायुसेना का होता है पहरा,

वीरता की मिसाल है भारत की वायुसेना।

जज़्बा, जुनून और शौर्य की पहचान,

भारतीय वायुसेना करती है देश का मान।

नीला आसमान, बर्फीले पहाड़,

जहां भी जाएं, विजय का झंडा करें खड़ा।

हर आंधी में राह दिखाए,

भारत का गौरव, वायुसेना कहलाए।

आसमान की ऊंचाईयों में बसती उनकी रूह,

भारतीय वायुसेना का हर जवान है अद्वितीय।

तूफानों से खेलते हैं जो,

वो वायुसेना के जांबाज़ वीर होते हैं।

जब देश को ज़रूरत हो, आसमान से झपटते हैं,

भारतीय वायुसेना के जवान हर खतरे से निपटते हैं।