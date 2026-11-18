नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। साहित्य के साथ संगीत, सिनेमा और संस्कृति की अलग-अलग विधाओं से रूबरू होने का अवसर शहरवासियों को मिलने जा रहा है। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल (आईएलएफ) का 12वां संस्करण 27, 28 और 29 नवंबर को डेली कॉलेज में आयोजित होगा।

तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के जाने-माने लेखक, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार और वक्ता शामिल होंगे। इस बार अभिनेता सुधांशु पांडे, अभिनेत्री और लेखिका इला अरुण, वरिष्ठ प्रशासक तुकाराम मुंढे, गीतकार रश्मि विराग और संगीतकार श्रेयस पुराणिक सहित कई चर्चित हस्तियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

इस साल हनुमान अंश फिल्म की टीम भी उत्सव में शामिल होगी। इसमें फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, गीत "मेरे तेरे ही भरोसे हनुमान'''' के गायक सुनील लोधी और बाल हनुमान की भूमिका निभाने वाले विहान शेडगे शामिल होंगे। वहीं बुंदेली गायिका कविता शर्मा अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का रंग बिखेरेंगी। संगीत प्रेमियों के लिए जयपुर का प्रसिद्ध युग्म बैंड भी प्रस्तुति देगा। उत्सव में व्यंग्यकार डाॅ. ज्ञान चतुर्वेदी, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, लेखक एवं प्रशासक मनोज श्रीवास्तव, शायर वरुण आनंद, कवयित्री श्रुति पारोलकर और शेफ निकुंज वासोया सहित कई हस्तियां विभिन्न विषयों पर विचार साझा करेंगी। देश के प्रमुख राजघरानों की विरासत, परंपराओं और संस्कृति पर विशेष सत्र भी आयोजित होगा।