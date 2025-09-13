International Chocolate Day 2025: स्वाद ही नहीं सेहत का खजाना भी है चॉकलेट, जानें इसका इतिहास और फायदे
International Chocolate Day History: 13 सितंबर को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। चॉकलेट का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 08:16:15 AM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 08:16:15 AM (IST)
International Chocolate Day 2025
डिजिटल डेस्क। हर साल 13 सितंबर को इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन पहली चॉकलेट कंपनी के संस्थापक मिल्टन एस. हर्शे का जन्म हुआ था।
उन्होंने आम लोगों तक सस्ती और अलग-अलग फ्लेवर वाली चॉकलेट पहुंचाने का काम किया। यही वजह है कि आज इस दिन लोग चॉकलेट खाकर उन्हें याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं।
चॉकलेट का पुराना इतिहास
चॉकलेट का इतिहास लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। इसे बनाने के लिए कोको ट्री (Theobroma Cacao) के बीजों का इस्तेमाल होता है, जिसकी खेती मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में की जाती थी।
कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशकों ने इसमें दूध और चीनी मिलाकर इसे एक मीठे पदार्थ के रूप में लोगों के सामने पेश किया। धीरे-धीरे यह पूरी दुनिया में 'चॉकलेट' के नाम से मशहूर हो गया।
चॉकलेट खाने के फायदे
एक्सपर्ट्स के मुताबिक डार्क चॉकलेट सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट शरीर और दिमाग दोनों के लिए उपयोगी होते हैं।
- डार्क चॉकलेट में मौजूद कैफीन मूड बेहतर करने और तनाव घटाने में मदद करता है।
- डिप्रेशन की समस्या कम करने में लाभदायक।
- शरीर को तुरंत एनर्जी बूस्ट देती है।
- इसमें मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छे हैं।
- ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करती है।
- वजन कम करने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकने में सहायक।
- स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में मददगार।
चॉकलेट खाने के नुकसान
- हालांकि चॉकलेट स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है।
- चॉकलेट में हाई कैलोरी और शुगर होती है, जो वजन बढ़ा सकती है।
- दांतों की समस्या और कैविटी का खतरा।
- अधिक सेवन से ऑस्ट्रियोपोरोसिस, सिर दर्द, माइग्रेन और एलर्जी जैसी समस्याएं।
- डायबिटीज और हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा चॉकलेट हानिकारक हो सकती है।
- रात में चॉकलेट खाने से अनिद्रा की समस्या बढ़ सकती है।