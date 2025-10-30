Frequent Urination Signs: बार-बार पेशाब आना किस बीमारी का संकेत है? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में बार-बार पेशाब आना कई लोगों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। ठंड के मौसम में शरीर की रक्तवाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने लगती हैं। चूंकि इस दौरान पसीना कम आता है, इसलिए शरीर पानी को पेशाब के रूप में बाहर करता है।

इसके अलावा चाय, कॉफी और सूप जैसे गर्म पेय पदार्थों का अधिक सेवन भी पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है। हालांकि, अगर बार-बार पेशाब आने के साथ जलन, दर्द, थकान या कमजोरी महसूस हो, तो यह सामान्य नहीं है। यह किडनी इंफेक्शन, मूत्र संक्रमण (UTI) या अन्य रोग का संकेत हो सकता है।