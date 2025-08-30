डिजिटल डेस्क। आज की तेजी से बदलती दुनिया ने कार्यस्थल के चलन को जन्म दिया है जो जॉब हगिंग है। जॉब हॉपिंग के पारंपरिक विचार के विपरीत, जिसमें युवा पेशेवर अपने करियर के दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए लगातार अपनी नौकरी बदलते रहते हैं, जॉब हगिंग वह जगह है जहाँ वे सुरक्षा, आराम या कुछ नया करने के डर से नौकरी में बने रहते हैं, भले ही नौकरी अब संतोषजनक न हो। यह चलन कई श्रमिकों की अनिच्छा को दर्शाता है, विशेष रूप से अनिश्चित आर्थिक माहौल के दौरान, विकास के साथ स्थिरता को समेटने की।
अमेरिकी श्रम बाजार के श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 9.6 मिलियन श्रमिकों ने नौकरी छोड़ दी, जो 2023 से 11 प्रतिशत और 2022 से 22 प्रतिशत कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोग पहले की तरह नौकरी नहीं बदल रहे हैं। Gen Z और millennials अक्सर छंटनी की खबरों में वृद्धि और एक स्थिर नौकरी खोजने और उसके साथ तालमेल बिठाने की चिंता के कारण जॉब हगिंग में लिप्त रहते हैं।
जॉब हगिंग व्यवहार के संकेत हमेशा अतिरिक्त काम के लिए हाँ कहना यदि आप एक जॉब हगर हैं, तो आपसे अधिक कार्यभार लेने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ना कहने से बहुत डरते हैं। ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि अपने मूल्य को साबित करने का एकमात्र तरीका अधिक जिम्मेदारियां लेना है।
भले ही यह आपको तनाव दे। नई परियोजनाओं या भूमिकाओं से बचना जब नए अवसर आते हैं, तो लोग उन्हें दूर धकेल देते हैं क्योंकि वे उनके आराम क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। वे अक्सर बदलाव से कतराते हैं।
बदलाव बहुत जोखिम भरा लगता है, इसलिए लोग वही करते रहते हैं जो उनके लिए परिचित और आरामदायक होता है। विकास से अधिक नौकरी की सुरक्षा चुनना लोग अक्सर नए कौशल सीखने या करियर में उन्नति करने के अवसर लेने के बजाय सुरक्षित महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं।
वे विश्वास की छलांग लगाने से बहुत डरते हैं। उन्हें डर है कि वे कोई अन्य अवसर हासिल नहीं कर पाएंगे या किसी नई भूमिका में बस नहीं पाएंगे। हाल के दिनों में, Gen Z और millennials नए कार्यस्थल के चलन, जॉब हगिंग से जुड़ रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत की कई कमियों के कारण इस घटना में तेजी से वृद्धि हुई है। यदि आप एक जॉब हगर हैं, तो देखें कि जॉब हगिंग के संकेत मेल खाते हैं या नहीं।