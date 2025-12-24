Joint Pain: कम उम्र में क्यों बढ़ रही है ज्वाइंट पेन की बीमारी? जानें कारण और बचाव के तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और बिगड़ती जीवनशैली के कारण हड्डियों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पहले जहां हड्डी रोग उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देते थे, अब वही दिक्कतें कम उम्र में ही सामने आने लगी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गलत खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और लंबे समय तक बैठकर काम करना इसकी मुख्य वजह है।

मौसम बदलने के साथ बढ़ता है जोड़ों का दर्द वर्तमान समय में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर जोड़ों और हड्डियों पर पड़ता है। ठंड के मौसम में गाठिया (आर्थराइटिस) से पीड़ित मरीजों को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस दौरान जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या अधिक बढ़ जाती है।

इन उपायों से मिल सकती है राहत हड्डियों को मजबूत रखने और दर्द से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। जोड़ों की गरम सिकाई करने से सूजन और दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ ही पाचन को दुरुस्त रखने वाला संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाना फायदेमंद साबित होता है। लंबे समय तक बैठना भी नुकसानदायक आजकल ऑफिस वर्क या स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण लोग घंटों एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। इससे कमर दर्द, गर्दन दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि हर दो घंटे में शरीर की हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें, ताकि मांसपेशियां और हड्डियां एक्टिव बनी रहें।