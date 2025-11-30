सिर्फ 1 चम्मच और 50 बीमारियों से छुटकारा, घर पर बनाएं देसी च्यवनप्राश, नोट करें आसान रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियां आते ही बाजार में मिलने वाले च्यवनप्राश की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन सवाल वही क्या यह सच में उतना शुद्ध होता है? प्रिजर्वेटिव और ज्यादा शक्कर की वजह से कई लोग इसे खरीदने से हिचकते हैं। ऐसे में घर में बना च्यवनप्राश (Homemade Chyawanprash Recipe) एक ऐसा विकल्प है, जो न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि स्वाद और औषधीय गुणों में कहीं आगे है।