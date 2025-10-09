मेरी खबरें
    Karwa Chauth 2025: अगर इस करवा चौथ पर आप अपनी पत्नी को कुछ खास महसूस कराना चाहते हैं, तो इस बार साड़ी या गहनों की जगह उनके लिए कुछ मीठा और स्पेशल गिफ्ट लेकर आएं।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 09:37:52 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 10:12:51 AM (IST)
    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी पत्नी को दें सरप्राइज! झटपट बनाएं ये 2 टेस्टी मिठाइयां
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अगर इस करवा चौथ पर आप अपनी पत्नी को कुछ खास महसूस कराना चाहते हैं, तो इस बार साड़ी या गहनों की जगह उनके लिए कुछ मीठा और स्पेशल गिफ्ट लेकर आएं।

    बाजारों में इस बार पारंपरिक मिठाइयों के साथ-साथ चॉकलेट फ्लेवर वाली मिठाइयों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। लोग अब पारंपरिक स्वाद में आधुनिक ट्विस्ट पसंद कर रहे हैं।

    शहर की मिठाई दुकानों में इस समय चोको मारबल डिलाइट, ड्राईफ्रूट खजूर चॉकलेट बॉल, काजू चोकोचिप्स लड्डू, काजू बाइट, ऑरेंज बाइट, बिस्कॉफ बाइट और मैंगो बाइट जैसी नई वैराइटीज़ खूब बिक रही हैं।

    चॉकलेट बाइट का स्वाद लाजवाब

    छोटी चौकोर आकार की चॉकलेट बाइट मिठाई में मेवे, बादाम और गनाश जैसी सामग्री का बेहतरीन मिश्रण होता है। यह मिठाई पारंपरिक स्वाद में मॉडर्न टच देती है, जो चॉकलेट प्रेमियों को बहुत भाती है।

    चोको मारबल डिलाइट की खासियत

    चोको मारबल डिलाइट चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर का मेल है, जो अपने घुमावदार ‘मार्बल’ पैटर्न के कारण देखने में आकर्षक और स्वाद में बेहद लाजवाब होती है। यह मिठाई करवा चौथ पर अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए परफेक्ट गिफ्ट साबित हो सकती है।

    काजू चोकोचिप्स लड्डू की बढ़ी डिमांड

    काजू चोकोचिप्स लड्डू में काजू और चॉकलेट का ऐसा मेल है जो पारंपरिक लड्डू को नया ट्विस्ट देता है। इस मिठाई की बनावट मुलायम और स्वाद गाढ़ा होता है, जो हर बाइट में मिठास घोल देता है।

    ड्राईफ्रूट खजूर चॉकलेट बॉल का यूनिक स्वाद

    यह हेल्दी और एनर्जी बूस्टिंग मिठाई प्रीमियम खजूर और ड्राईफ्रूट्स से बनाई जाती है, जिस पर चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि उपहार देने के लिए एक शानदार विकल्प भी है।

    अगर आप इस करवा चौथ पर मिठास से भरा तोहफा देना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी चॉकलेट-आधारित मिठाई चुनें और अपनी जीवनसंगिनी का व्रत मीठे अंदाज में खुलवाएं।

