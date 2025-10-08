Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर दिखना है सबसे हटके, अपनाएं ये 5 स्टाइलिंग टिप्स; पति की नज़रें आपसे हटेंगी नहीं

लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) सुहागिन महिलाओं के लिए सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि खुद को संवारने और सजने-संवरने का दिन भी है। इस दिन हर महिला चाहती है कि वह सबसे सुंदर दिखे ताकि उसके पति की नजरें उसी पर टिक जाएं।
अगर आप भी इस बार करवा चौथ पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं, तो ये 5 स्टाइलिंग टिप्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं।
करवा चौथ पर साड़ी, लहंगा या अनारकली - आप जो भी पहनें, उसका रंग आपकी स्किन टोन के अनुसार होना चाहिए। गेहुंए रंग की महिलाओं पर मरून, रॉयल ब्लू और मैजेंटा जैसे शेड्स बहुत जंचते हैं।
वहीं फेयर स्किन टोन पर रेड, पिंक और गोल्डन कलर बेहद आकर्षक लगते हैं। अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं, तो ट्रेडिशनल साड़ी को स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइनों जैसे डीप बैक या स्लीवलेस के साथ पहनें।
आउटफिट के साथ मैचिंग ज्वैलरी लुक को पूरा बनाती है। हेवी साड़ी या लहंगे के साथ हल्की ज्वैलरी पहनें, जबकि सिंपल ड्रेस के साथ आप कुंदन या पोल्की सेट ट्राई कर सकती हैं। ट्रेडिशनल मांगटीका, झुमके और चूड़ियां आपके लुक में चार चांद लगा देंगे।
व्रत के दिन से लेकर रात तक खूबसूरत दिखने के लिए वॉटरप्रूफ और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप जरूरी है। बेस के लिए प्राइमर का इस्तेमाल करें, फिर लाइट फाउंडेशन लगाएं। आईलाइनर और मस्कारा से आंखों को डिफाइन करें और रेड या मरून लिपस्टिक से लुक को फिनिशिंग टच दें।
आपकी हेयरस्टाइल आपके लुक को पूरी तरह बदल सकती है। पारंपरिक साड़ी या लहंगे के साथ जूड़ा हमेशा क्लासी लगता है। अगर आप मॉडर्न लुक चाहती हैं तो सॉफ्ट कर्ल्स या लो बन में गजरा लगाकर स्टाइल करें।
कभी-कभी छोटी-छोटी बातें ही पूरे लुक को उभार देती हैं। नेल पॉलिश, बिंदी, और मैचिंग फुटवियर जैसे डिटेल्स पर ध्यान दें। पायल और बिछिया पहनना न भूलें, ये आपके पारंपरिक लुक को और भी खूबसूरत बना देंगे।