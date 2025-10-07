Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ लगाएं पिया के नाम की मेहंदी, इन यूनिक डिजाइंस से हाथों पर लगेंगे चार-चांद
Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में इस खास मौके पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां से मेहंदी डिजाइन के यूनिक आइडिया ले सकते हैं।
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 04:17:54 PM (IST)
Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 04:22:23 PM (IST)
करवा चौथ पर लगाएं पिया के नाम की मेहंदी।
- करवा चौथ भारतीय परंपरा का त्योहार है।
- इन यूनिक डिजाइंस से लग जाएंगे चार-चांद।
लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) भारतीय परंपरा का वह त्योहार है, जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं।
करवा चौथ के इस खास मौके पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां से मेहंदी डिजाइन के यूनिक आइडिया ले सकते हैं।
करवा चौथ पर मेहंदी डिजाइन (Karwa Chauth Mehndi Designs)
फ्लोरल गोलाकार डिजाइन
फ्लोरल बेल डिजाइन
घंटी आकार का पैटर्न
फूल और पत्तियों का मिश्रण
सिंपल फ्लावर फिल डिजाइन