मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ लगाएं पिया के नाम की मेहंदी, इन यूनिक डिजाइंस से हाथों पर लगेंगे चार-चांद

    Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में इस खास मौके पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां से मेहंदी डिजाइन के यूनिक आइडिया ले सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 04:17:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 04:22:23 PM (IST)
    Karwa Chauth 2025: इस करवा चौथ लगाएं पिया के नाम की मेहंदी, इन यूनिक डिजाइंस से हाथों पर लगेंगे चार-चांद
    करवा चौथ पर लगाएं पिया के नाम की मेहंदी।

    HighLights

    1. करवा चौथ भारतीय परंपरा का त्योहार है।
    2. करवा चौथ पर लगाएं पिया के नाम की मेहंदी।
    3. इन यूनिक डिजाइंस से लग जाएंगे चार-चांद।

    लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) भारतीय परंपरा का वह त्योहार है, जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं।

    करवा चौथ के इस खास मौके पर अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहां से मेहंदी डिजाइन के यूनिक आइडिया ले सकते हैं।

    करवा चौथ पर मेहंदी डिजाइन (Karwa Chauth Mehndi Designs)

    फ्लोरल गोलाकार डिजाइन

    naidunia_image

    फ्लोरल बेल डिजाइन

    naidunia_image

    घंटी आकार का पैटर्न

    naidunia_image

    फूल और पत्तियों का मिश्रण

    naidunia_image

    सिंपल फ्लावर फिल डिजाइन

    naidunia_image

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.