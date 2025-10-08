मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Karwa Chauth Gift Ideas: इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे, ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम!

    Karwa Chauth Gift Ideas For Wife: करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अक्सर पति इस दिन साड़ी, गहने या मेकअप आइटम गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर इस बार आप कुछ अलग और यादगार देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास और दिल को छू लेने वाले गिफ्ट आइडिया लेकर आए हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 04:29:34 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 04:29:34 PM (IST)
    Karwa Chauth Gift Ideas: इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे, ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम!
    इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे।

    HighLights

    1. इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे।
    2. करवा चौथ ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम।
    3. पत्नी को खुश करने के लिए यहां से लें टिप्स।

    लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं पति अपनी पत्नी के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए उन्हें कोई प्यारा-सा तोहफा देते हैं।

    अक्सर पति इस दिन साड़ी, गहने या मेकअप आइटम गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर इस बार आप कुछ अलग और यादगार देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास और दिल को छू लेने वाले गिफ्ट आइडिया लेकर आए हैं।

    1. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दें

    इस बार कुछ ऐसा दें जो आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। आप उनके नाम का कस्टम नेकलेस, फोटो फ्रेम या दोनों की यादों वाला स्क्रैपबुक गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे गिफ्ट इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और सालों तक याद रहते हैं।

    2. स्पा या रिलैक्सेशन सेशन बुक करें

    करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन बिना खाए-पिए व्रत रखती हैं, ऐसे में दिन के बाद एक रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट उनके लिए सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है। किसी स्पा या मसाज सेंटर में सेशन बुक करवाएं ताकि उन्हें थोड़ी राहत और सुकून मिले।

    3. हैंडरिटन लेटर या लव नोट्स

    कभी-कभी शब्द किसी भी गिफ्ट से ज्यादा कीमती होते हैं। अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा लव लेटर लिखें, जिसमें आप उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करें। ये छोटा-सा कदम आपके रिश्ते में गहराई लाएगा।

    4. उनके लिए कुक करें या डेट नाइट प्लान करें

    इस बार करवा चौथ पर कुछ अलग करें। अपनी पत्नी के लिए खुद खाना बनाएं या किसी खूबसूरत जगह पर डिनर डेट प्लान करें। इससे उन्हें महसूस होगा कि आप उनके प्रयासों की कद्र करते हैं।

    5. ज्वेलरी नहीं, यादें गिफ्ट करें

    इस साल गहनों की बजाय अपनी पत्नी को एक छोटा-सा ट्रिप या वीकेंड हॉलिडे गिफ्ट करें। इससे आप दोनों को एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा और नए खूबसूरत पल बनेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.