Karwa Chauth Gift Ideas: इस करवा चौथ पत्नी को दें ये खास तोहफे, ये परफेक्ट आइडिया आएंगे काम!

लाइफस्टाइल डेस्क। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि पति-पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं पति अपनी पत्नी के प्रति प्यार और सम्मान जताने के लिए उन्हें कोई प्यारा-सा तोहफा देते हैं।

अक्सर पति इस दिन साड़ी, गहने या मेकअप आइटम गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर इस बार आप कुछ अलग और यादगार देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ खास और दिल को छू लेने वाले गिफ्ट आइडिया लेकर आए हैं।

1. पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दें इस बार कुछ ऐसा दें जो आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान ला दे। आप उनके नाम का कस्टम नेकलेस, फोटो फ्रेम या दोनों की यादों वाला स्क्रैपबुक गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे गिफ्ट इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और सालों तक याद रहते हैं। 2. स्पा या रिलैक्सेशन सेशन बुक करें करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन बिना खाए-पिए व्रत रखती हैं, ऐसे में दिन के बाद एक रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट उनके लिए सबसे अच्छा तोहफा हो सकता है। किसी स्पा या मसाज सेंटर में सेशन बुक करवाएं ताकि उन्हें थोड़ी राहत और सुकून मिले।