Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर इन संदेशों से अपने पार्टनर को दें शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

लाइफस्टाइल डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार आज, यानी 10 अक्टूबर 2025, देशभर में करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि विधिपूर्वक व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है।

इस खास मौके पर पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करते हैं और करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवनसाथी या प्रियजनों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं Karwa Chauth Wishes और Quotes, जिन्हें आप मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

करवा चौथ पर शुभकामनाएं (Karwa Chauth Wishes In Hindi)

सुख, शांति और प्रेम की मिठास बनी रहे,

जीवन में खुशियों की बहार सजी रहे।

करवा चौथ की शुभकामनाएं

करवा चौथ का यह पावन त्योहार

आपके जीवन में लाए खुशियां हजार

माता करवा से यही दुआ है कि सभी मनाएं यह पर्व हर साल

सलामत रहें आप और आपका परिवार

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

ना चांद की चाह, ना तारों की आस,

मुझे तो चाहिए बस मेरे जीवनसाथी का साथ।

हैप्पी करवा चौथ!

करवा चौथ के मौके पर व्रत रखकर,

आपने दिखाया है अपना आदर और प्यार,

हम भी करते हैं वादा हमेशा निभाएंगे,

आपका साथ और कभी नहीं करेंगे तकरार,

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

मेहंदी लगाई है हाथों पर

माथे पर सिंदूर लगाया है

पिया आजा पास हमारे

देख चांद भी निकल आया है।

करवा चौथ 2025 की हार्दिक बधाई

चांद में दिखती है पिया मुझे आपकी सूरत

चांद संग चांदनी सी है, मुझे आपकी जरूरत

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं