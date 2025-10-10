मेरी खबरें
    Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर इन संदेशों से अपने पार्टनर को दें शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार

    Karwa Chauth Wishes In Hindi: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवनसाथी या प्रियजनों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं Karwa Chauth Wishes और Quotes, जिन्हें आप मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 10:21:36 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 10:23:21 AM (IST)
    Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ पर इन संदेशों से अपने पार्टनर को दें शुभकामनाएं, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार
    करवा चौथ पर इन संदेशों से अपने पार्टनर को दें शुभकामनाएं।

    1. इन संदेशों से पार्टनर को दें शुभकामनाएं।
    2. कुछ खास मैसेज से रिश्तों में बढ़ेगा प्यार।
    3. पति-पत्नी समर्पण को व्यक्त करते है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार आज, यानी 10 अक्टूबर 2025, देशभर में करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि विधिपूर्वक व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है।

    इस खास मौके पर पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करते हैं और करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवनसाथी या प्रियजनों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं Karwa Chauth Wishes और Quotes, जिन्हें आप मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

    करवा चौथ पर शुभकामनाएं (Karwa Chauth Wishes In Hindi)

    सुख, शांति और प्रेम की मिठास बनी रहे,

    जीवन में खुशियों की बहार सजी रहे।

    करवा चौथ की शुभकामनाएं

    ना चांद की चाह, ना तारों की आस,

    मुझे तो चाहिए बस मेरे जीवनसाथी का साथ।

    हैप्पी करवा चौथ!

    करवा चौथ के मौके पर व्रत रखकर,

    आपने दिखाया है अपना आदर और प्यार,

    हम भी करते हैं वादा हमेशा निभाएंगे,

    आपका साथ और कभी नहीं करेंगे तकरार,

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।

    मेहंदी लगाई है हाथों पर

    माथे पर सिंदूर लगाया है

    पिया आजा पास हमारे

    देख चांद भी निकल आया है।

    करवा चौथ 2025 की हार्दिक बधाई

    चांद में दिखती है पिया मुझे आपकी सूरत

    चांद संग चांदनी सी है, मुझे आपकी जरूरत

    करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

