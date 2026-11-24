लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। दिनभर की भागदौड़ के बाद रात शरीर के लिए खुद को संभालने और थकान से उबरने का समय होता है। इस दौरान शरीर की कई आंतरिक प्रक्रियाएं आराम और मरम्मत के अनुकूल होती हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि रात का भोजन करने के बाद भी वे टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते समय चिप्स, नमकीन, बिस्किट, पिज्जा और मिठाइयां खाते रहते हैं। इसे मिडनाइट स्नैकिंग कहा जाता है। शुरुआत में यह आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन नियमित रूप से ऐसा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। दरअसल, रात में देर से खाना खाने पर शरीर को पाचन और रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। विशेषकर अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थ इस परेशानी को बढ़ा सकते हैं। लगातार देर रात खाने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित हो सकती है।

इसके कारण वजन बढ़ने, रक्त शर्करा असंतुलित होने, पाचन संबंधी परेशानी और नींद की गुणवत्ता खराब होने का खतरा रहता है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले, देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर व्यस्त रहने वाले और तनाव से जूझ रहे लोगों में यह आदत अधिक देखी जाती है। कई बार रात का भोजन छोड़ना भी इसकी वजह बनता है।