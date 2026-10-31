पैंक्रियास की नली में लीकेज हो सकता है जानलेवा, समय पर पहचान और इलाज से बच सकता है अंग

दीपंकर राय, जबलपुर। पैंक्रियास (अग्न्याशय) शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन पचाने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाले इंसुलिन का निर्माण करता है। इसमें होने वाली गंभीर सूजन (एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस) कभी-कभी दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति डिस्कनेक्टेड पैंक्रियाटिक डक्ट सिंड्रोम (डीपीडीएस) का कारण बन सकती है।

इसमें पैंक्रियास की नली का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर अलग हो जाता है और पैंक्रियाटिक जूस आसपास के अंगों, पेट या फेफड़ों में रिसने लगता है। यह तरल जिस हिस्से में पहुंचता है, वहां नुकसान और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है।

गैस्ट्रोएंट्रोलाजिस्ट डाॅ. आलोक बंसल के अनुसार, इस स्थिति में लगातार बुखार आना, हृदय गति बढ़ना, भूख न लगना, सांस फूलना, बार-बार दस्त होना और तेजी से वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पेट या फेफड़ों में असामान्य रूप से तरल जमा होना भी इसका संकेत हो सकता है। कई बार संक्रमण इतना गंभीर हो जाता है कि सामान्य दवाओं से भी राहत नहीं मिलती। ऐसे लक्षणों को सामान्य पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इलाज में देरी है खतरनाक समय पर लीकेज बंद नहीं होने पर स्थिति जानलेवा हो सकती है। परंपरागत रूप से गंभीर मामलों में सर्जरी कर पैंक्रियास का प्रभावित हिस्सा निकालना पड़ सकता है। इससे आगे चलकर इंसुलिन की कमी और मधुमेह होने के साथ भोजन पचाने के लिए एंजाइम की दवाएं लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।