जबलपुर। डायबिटीज के मरीज को अपनी जीवनशैली में बदलाव करना ही चाहिए, नहीं तो वह अपनी शुगर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और सारी दवाइयां, इंसुलिन आदि के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आगे चलकर उसे बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह बात डाॅ. अंकित सेठ ने कही।

डा. सेठ ने हाल ही में सागर में आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) कांफ्रेस में अपने शोध कार्य को प्रस्तुत किया।

उन्होंने बताया कि केवल दवाओं से डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिए मेडिकल न्यूट्रिशन थाली, फिट प्रोटोकाल, टारगेटेड वेट लाॅस और प्राचीन योग पद्धति को अपनाकर स्वस्थ जीवनशैली से इन सभी बीमारियों को आने से रोका जा सकता है।