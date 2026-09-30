इंदौर। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 2 अक्टूबर को दस्तूर गार्डन में एक दिवसीय लाइफस्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार, 2 अक्टूबर को स्कीम नंबर 71 स्थित दस्तूर गार्डन में किया जाएगा। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। इसमें शहरवासियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।
प्रदर्शनी में एक ही स्थान पर फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, होम डेकोर, ब्यूटी और फूड से संबंधित उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। आयोजन का उद्देश्य त्योहारी सीजन में लोगों को एक ही छत के नीचे खरीदारी के विविध विकल्प उपलब्ध कराना है।
आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके तहत दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक गरबा और शाम 5 बजे से 6 बजे तक तंबोला का आयोजन रखा गया है।
शहर के नागरिकों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की गई है। यह प्रदर्शनी Arcchies और Gurbani Exhibition द्वारा आयोजित की जा रही है।