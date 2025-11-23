मेरी खबरें
    किडनी और लिवर की सेहत के लिए रोज पिएं ये 5 नेचुरल ड्रिंक्स, डिटॉक्स के लिए बेहद फायदेमंद

    Liver and Kidney Detox Drinks: अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो लिवर और किडनी के फंक्शन को प्रभावित करते हैं। इससे थकान, पाचन संबंधी परेशानियां और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक्स को रोजाना डाइट में शामिल करना लिवर और किडनी की सफाई के लिए फायदेमंद है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 06:11:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 06:11:53 PM (IST)
    किडनी और लिवर की सेहत के लिए रोज पिएं ये 5 नेचुरल ड्रिंक्स, डिटॉक्स के लिए बेहद फायदेमंद
    Kidney and Liver detox drinks: लिवर और किडनी डिटॉक्स के लिए ड्रिंक्स।

    HighLights

    1. चुकंदर–गाजर जूस टॉक्सिन्स बाहर निकालता है।
    2. धनिया पानी लिवर और किडनी हेल्दी रखता है।
    3. ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से फ्री रेडिकल्स कम करती है।

    लाइफस्टाइल डेस्क: आज के तेजी भरे जीवन और अनहेल्दी आदतों के कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। इन टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का मुख्य काम लिवर और किडनी (Liver and Kidney Detox Drinks) का होता है। जब ये अंग इन टॉक्सिन्स से प्रभावित हो जाते हैं, तो शरीर में थकान, सूजन, पाचन संबंधी परेशानियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में शरीर को डिटॉक्स करने के लिए नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक्स (Healthy Drink) को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है।

    naidunia_image

    1. हल्दी वाला दूध (Golden Milk)

    हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटी-माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। हल्दी वाला दूध लिवर और किडनी में जमा गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं।


    2. नींबू और अदरक का पानी

    नींबू और अदरक एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। यह ड्रिंक लिवर और किडनी की सूजन को कम करता है और उन्हें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें और उसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डालें। इसे सुबह खाली पेट पिएं।

    3. चुकंदर और गाजर का जूस

    चुकंदर लिवर की सफाई में बहुत मदद करता है क्योंकि इसमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाले कंपाउंड्स होते हैं। गाजर में फाइबर होता है, जो लिवर और किडनी के लिए फायदेमंद है। एक चुकंदर और दो गाजर को ब्लेंडर में पीसकर जूस निकालें और स्वाद अनुसार नींबू और काला नमक मिलाकर सुबह के समय पिएं।

    4. धनिया का पानी

    धनिया में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में दो चम्मच धनिया के बीज रातभर भिगोकर रखें और सुबह छानकर पिएं। यह ड्रिंक वजन कम करने में भी सहायक है और लिवर तथा किडनी को हेल्दी रखता है।

    5. ग्रीन टी (Green Tea)

    ग्रीन टी में कैटेचिन्स जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और डाययूरेटिक गुणों के कारण यूरिन के जरिए किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक कप गर्म पानी में ग्रीन टी बैग को 2-3 मिनट रखें और बिना किसी स्वीटनर के पिएं। दिन में एक से दो कप से अधिक ग्रीन टी न पिएं।

    इन 5 ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करके आप लिवर और किडनी की सफाई कर सकते हैं। रोजाना सेवन से शरीर की सूजन कम होगी, पाचन सुधरेगा और ऊर्जा बढ़ेगी। ये नेचुरल उपाय स्वास्थ्य सुधारने के लिए बेहद सरल और असरदार हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

