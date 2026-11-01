मध्य प्रदेश के 70 साल: न ज्यादा दिखावा, न जिंदगी की भागदौड़… आखिर MP में इतनी आसानी से कैसे घुल-मिल जाते हैं लोग?

लाइफस्टाइल डेस्क। भारत के दिल में बसे मध्य प्रदेश की पहचान सिर्फ इसके ऐतिहासिक किलों, मंदिरों और पर्यटन स्थलों से नहीं है। यहां का खानपान, पहनावा, बोलियां, त्योहार और लोगों का रहन-सहन भी इसे खास बनाते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोग यहां की संस्कृति में आसानी से घुल-मिल जाते हैं। इसकी एक वजह यहां की विविधता है, तो दूसरी वजह छोटे-बड़े शहरों का अलग-अलग जीवनशैली वाला माहौल। इंदौर की चटपटी गलियों से लेकर भोपाल की झीलों तक और मालवा के खानपान से लेकर बुंदेलखंड की लोकपरंपराओं तक, मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र का अपना रंग है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर जानते हैं कि आखिर यहां ऐसा क्या है, जो बाहर से आने वाले लोगों को भी अपनापन महसूस कराता है।

खाने में ऐसा स्वाद कि हर शहर की अपनी पहचान मध्य प्रदेश के खानपान की सबसे खास बात यह है कि यहां हर इलाके का अपना स्वाद है। इंदौर का नाम आते ही पोहा-जलेबी, गराडू, भुट्टे का कीस और सराफा बाजार की चाट याद आने लगती है। यहां सुबह का नाश्ता हो या देर रात की भूख, खाने के विकल्पों की कमी नहीं है।

वहीं भोपाल अपने नवाबी खानपान के लिए जाना जाता है। यहां शाकाहारी व्यंजनों के साथ कबाब, बिरयानी और पुराने शहर की पारंपरिक मिठाइयों का भी खास स्थान है। ग्वालियर में बेड़ई-कचौरी और गजक का स्वाद मिलता है, जबकि मालवा क्षेत्र में दाल-बाफला और लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजन लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश का खानपान सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। यहां के भोजन में स्थानीय मौसम, खेती और उपलब्ध सामग्री का भी असर दिखाई देता है। यही वजह है कि एक ही राज्य में अलग-अलग शहरों का फूड कल्चर काफी अलग नजर आता है।

साड़ी से लेकर आदिवासी पहनावे तक, हर इलाके का अपना अंदाज मध्य प्रदेश का पारंपरिक पहनावा भी इसकी सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है। यहां महिलाओं के बीच चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों की खास पहचान है। चंदेरी अपनी हल्की बनावट और खूबसूरत जरी के काम के लिए जानी जाती है, जबकि महेश्वरी साड़ी अपने खास बॉर्डर और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे में धोती, कुर्ता, साफा और पगड़ी का इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वहीं भील, गोंड और बैगा जैसी जनजातियों के पहनावे में उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक आभूषण और स्थानीय कलाओं की झलक मिलती है। आज के समय में शहरों में जींस, टी-शर्ट और वेस्टर्न कपड़ों का चलन भी आम है। यानी यहां पारंपरिक और आधुनिक पहनावा एक साथ दिखाई देता है। हिंदी बोलते हैं, लेकिन हर शहर की अपनी जुबान है मध्य प्रदेश की एक और खासियत यहां की भाषाई विविधता है। यहां हिंदी के साथ मालवी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और छत्तीसगढ़ी से जुड़ी भाषाई परंपराओं का भी प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़ी अब अलग राज्य की अपनी प्रमुख भाषा है, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत में उसका भी ऐतिहासिक स्थान रहा है। इंदौर और उज्जैन में मालवी का असर सुनाई देता है, तो बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में ब्रज और बुंदेली के प्रभाव वाली बोलियां सुनने को मिलती हैं। इन बोलियों में स्थानीय हास्य, कहावतें और बातचीत का अपनापन भी दिखाई देता है।