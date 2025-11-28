मेरी खबरें
    मथुरा का पेड़ा, बनारस का पान... UP के इन 20 स्वादिष्ट व्यंजन के लिए लगती हैं लंबी कतारें

    UP Famous Dishes: उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले इसके रंग–ढंग, परंपराएं और… खाना याद आता है। यहां का भोजन सिर्फ प्लेट नहीं भरता, दिल भी भर देता है। वजह साफ है हर शहर का अपना अलग जायका, अपनी कहानी और अपनी महक है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 08:53:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 08:53:08 PM (IST)
    उत्तर प्रदेश घूमने आएं, तो 20 व्यंजनों को चखना बिल्कुल न भूलें।

    HighLights

    1. उत्तर प्रदेश का स्ट्रीट फूड हर किसी के मुंह में पानी ला देता है।
    2. यहां का हर शहर अपनी एक खास खुशबू और स्वाद लिए हुए है।
    लाइफस्टाइल डेस्क। उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले इसके रंग–ढंग, परंपराएं और… खाना याद आता है। यहां का भोजन सिर्फ प्लेट नहीं भरता, दिल भी भर देता है। वजह साफ है हर शहर का अपना अलग जायका, अपनी कहानी और अपनी महक है। कहीं मंदिरों का प्रसाद स्वाद की पहचान बन जाता है, तो कहीं गलियों में मिलने वाला नाश्ता पूरी यात्रा को यादगार कर देता है।

    यूपी के ये स्वाद आज सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कोने–कोने तक पहुंच चुके हैं। आइए, एक लजीज सफर पर चलते हैं और जानते हैं उन 20 मशहूर व्यंजनों के बारे में, जिन्हें चखने लोग दूर-दराज से चले आते हैं।


    मथुरा : मिठास और देसी स्वाद का संगम

    आलू की जलेबी – जलेबी तो सबने खाई होगी, लेकिन आलू से बनी इसकी खट्टी-मीठी, कुरकुरी किस्म मथुरा को अलग पहचान देती है।

    डुबकी वाले आलू – मसालों में ऐसे घुले कि हर कौर में स्वाद की लहर दौड़ जाए।

    पेड़ा – मथुरा का पेड़ा सिर्फ मिठाई नहीं, एक भावनात्मक परंपरा है।

    मालपुआ – गाढ़े दूध से बने नरम, घी में तले मालपुए त्योहारों को खास बना देते हैं।

    प्रयागराज : चटपटे स्वाद की राजधानी

    सकौड़ा चाट – कुरकुरा बेस, ऊपर मसाले और दो तरह की चटनी, एक बार खा लिया तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे।

    कचौड़ी-सब्जी – घर जैसा सुकून देने वाली डिश, जिसे हर सुबह लोग ढूंढते हैं।

    समौसे – बड़े आकार और मसालेदार भरावन के कारण बेहद लोकप्रिय।

    दही-जलेबी – गर्म जलेबी और ठंडी दही का अनोखा मेल जो हर किसी को चौंका देता है।

    आगरा : मिठाई, मसाला और पुरानी गलियों का जादू

    पेठा – पान फ्लेवर से लेकर चॉकलेट तक—हर तरह के पेठे का अपना अलग ही मज़ा।

    बेड़मी पूड़ी-सब्जी – आगरा की सुबह की पहचान।

    छोले-भठूरे – दिल्ली जैसे नहीं, बल्कि हल्के मसालों और फूले भठूरों के साथ अलग स्वाद।

    आलू की चाट – मसालों में लिपटी कुरकुरी चाट, जिसे खाकर लोग बार-बार लौटते हैं।

    लखनऊ : नवाबी नफ़ासत की खुशबू

    मक्खन मलाई – सर्दियों की सुबह का जादू। इतनी हल्की कि हवा की तरह पिघल जाए।

    मलाई पान – पान नहीं, एक मीठी मुलायम मिठाई जैसा एहसास।

    बिरयानी – मसालों की जगह खुशबू और नज़ाकत से पहचानी जाती है।

    पिंक चाय – स्मूथ, हल्की नमकीन और बेहद सुकून देने वाली।

    वाराणसी : स्वाद, परंपरा और आत्मा का संगम

    मलइयो – सर्दियों में मिलने वाला फेन जैसा हल्का, अनोखा बनारसी डेजर्ट।

    कचौड़ी-जलेबी – सुबह की शुरुआत इन्हीं से होती है।

    बनारसी पान – हर फ्लेवर में उपलब्ध और हर फ्लेवर यादगार।

    बाटी-चोखा – देसी घी, सादगी और धुएं की खुशबू का स्वादिष्ट मेल।

    यूपी का स्वाद, यादों का स्वाद

    उत्तर प्रदेश की हर डिश अपने साथ एक कहानी लाती है कभी परंपरा की, कभी आस्था की और कभी महज उस शहर की खुशबू की। मथुरा के पेड़े से लेकर बनारस के पान तक, हर जायका ऐसा है कि एक बार चख लिया तो हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं, तो यूपी का ये लजीज सफर आपकी यादों की थाली भर देगा।

