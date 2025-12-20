Periods में दवा नहीं अपनाएं ये घरेलू उपाय, दर्द से तुरंत मिलेगी राहत

लाइफस्टाइल डेस्क। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इस दौरान होने वाला तेज दर्द कई बार दिनचर्या को पूरी तरह बिगाड़ देता है। कुछ महिलाओं को इतना अधिक क्रैम्प्स होता है कि बिना पेनकिलर के काम करना मुश्किल हो जाता है।

हालांकि हर बार दवा लेना ही एकमात्र समाधान नहीं है। कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपाय ऐसे हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के दर्द से राहत दिला सकते हैं। हाल ही में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद ने भी बताया कि कुछ नेचुरल तरीकों से न सिर्फ पीरियड्स पेन कम किया जा सकता है, बल्कि इससे सूजन घटती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही असरदार उपाय।

1. गर्माहट से तुरंत आराम पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए हीट थेरेपी सबसे आसान और भरोसेमंद उपाय मानी जाती है। पेट या कमर के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखने से गर्भाशय की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे दर्द में काफी राहत मिलती है। 2. हर्बल टी बनाए सहारा अदरक, कैमोमाइल और सौंफ की हर्बल टी पीरियड्स दर्द में बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इन चीजों में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सिंग गुण होते हैं, जो क्रैम्प्स को कम करने में मदद करते हैं। रिसर्च के अनुसार, अदरक का असर कई बार पेन रिलीफ दवाओं जितना ही प्रभावी पाया गया है।