    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 11:01:56 AM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 11:01:56 AM (IST)
    Periods में दवा नहीं अपनाएं ये घरेलू उपाय, दर्द से तुरंत मिलेगी राहत
    पीरियड्स में दर्द से राहत पाने के घरेलू उपाय।

    HighLights

    1. पीरियड्स महिलाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं।
    2. कई महिलाएं दर्द से बचने के लिए पेनकिलर लेती है।
    3. हर बार दवा लेना ही एकमात्र समाधान नहीं है।

    लाइफस्टाइल डेस्क। पीरियड्स महिलाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन इस दौरान होने वाला तेज दर्द कई बार दिनचर्या को पूरी तरह बिगाड़ देता है। कुछ महिलाओं को इतना अधिक क्रैम्प्स होता है कि बिना पेनकिलर के काम करना मुश्किल हो जाता है।

    हालांकि हर बार दवा लेना ही एकमात्र समाधान नहीं है। कुछ आसान और नेचुरल घरेलू उपाय ऐसे हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के दर्द से राहत दिला सकते हैं।

    हाल ही में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन फिजिशियन डॉ. कुणाल सूद ने भी बताया कि कुछ नेचुरल तरीकों से न सिर्फ पीरियड्स पेन कम किया जा सकता है, बल्कि इससे सूजन घटती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही असरदार उपाय।


    1. गर्माहट से तुरंत आराम

    पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए हीट थेरेपी सबसे आसान और भरोसेमंद उपाय मानी जाती है। पेट या कमर के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखने से गर्भाशय की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे दर्द में काफी राहत मिलती है।

    2. हर्बल टी बनाए सहारा

    अदरक, कैमोमाइल और सौंफ की हर्बल टी पीरियड्स दर्द में बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इन चीजों में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सिंग गुण होते हैं, जो क्रैम्प्स को कम करने में मदद करते हैं। रिसर्च के अनुसार, अदरक का असर कई बार पेन रिलीफ दवाओं जितना ही प्रभावी पाया गया है।

    3. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग

    हालांकि दर्द के समय आराम करने का मन करता है, लेकिन हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है। इससे दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है।

    4. गुनगुना पानी पिएं

    पीरियड्स के दौरान शरीर में डिहाइड्रेशन दर्द को बढ़ा सकता है। ऐसे में गुनगुना पानी पीने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और सूजन भी कम होती है। चाहें तो पानी में थोड़ा सा नींबू या शहद भी मिला सकती हैं।

    5. सही डाइट का रखें ध्यान

    मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर चीजें जैसे केला, डार्क चॉकलेट, हरी सब्जियां और नट्स पीरियड्स के दौरान काफी मददगार साबित हो सकती हैं। ये मसल्स को रिलैक्स करने और थकान कम करने में सहायक होती हैं।

    अगर आप बार-बार पेनकिलर लेने से बचना चाहती हैं, तो इन घरेलू उपायों को जरूर अपनाएं। ये न सिर्फ पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत दिलाते हैं, बल्कि शरीर को नेचुरल तरीके से मजबूत भी बनाते हैं।

