मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बाल तेजी से होंगे लंबे-घने-काले, बस नारियल तेल में मिला लें यह 1 चीज; मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

    Hair Care Tips: पतले, टूटते और रूखे बाल हर किसी की बड़ी समस्या बन जाते हैं। लेकिन एक आसान-सा घरेलू उपाय आपके बालों को फिर से घना, मजबूत और चमकदार बना सकता है। इसके लिए बस आपको नारियल तेल में एक खास चीज मिलानी है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 02:45:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 02:45:16 PM (IST)
    बाल तेजी से होंगे लंबे-घने-काले, बस नारियल तेल में मिला लें यह 1 चीज; मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
    बाल होंगे तेजी से घने और लंबे।

    HighLights

    1. बाल होंगे तेजी से घने और लंबे।
    2. नारियल तेल में मिला लें ये चीज।
    3. फायदेमंद है तेल का यह मिश्रण।

    लाइफस्टाइल डेस्क। पतले, टूटते और रूखे बाल हर किसी की बड़ी समस्या बन जाते हैं। महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी अक्सर मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता।

    लेकिन एक आसान-सा घरेलू उपाय आपके बालों को फिर से घना, मजबूत और चमकदार बना सकता है। इसके लिए बस आपको नारियल तेल में एक खास चीज मिलानी है।

    क्या मिलाएं नारियल तेल में?

    नारियल तेल में कैस्टर ऑयल (अरण्डी का तेल) मिलाने से बालों पर जबरदस्त असर होता है। दोनों तेलों का मिश्रण बालों की जड़ों को पोषण देता है और हेयर ग्रोथ को काफी बढ़ा देता है।

    क्यों फायदेमंद है यह मिश्रण?

    1. बाल तेजी से बढ़ना

    कैस्टर ऑयल में मौजूद राइसिनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ तेज होती है।

    2. जड़ें मजबूत होना

    नारियल तेल में पाए जाने वाले लॉरिक एसिड बालों की जड़ों में गहराई तक जाकर उन्हें मजबूत करता है।

    3. डैंड्रफ और खुजली से राहत

    दोनों तेलों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखते हैं।

    4. बालों का टूटना कम होना

    मिश्रण बालों को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, जिससे हेयर फॉल और स्प्लिट एंड्स कम होते हैं।

    5. बाल होंगे मुलायम और शाइनी

    नारियल और कैस्टर ऑयल का मिश्रण बालों को प्राकृतिक चमक और स्मूदनेस देता है।

    कैसे बनाएं ये हेयर ऑयल?

    सामग्री

    • 2 चम्मच नारियल तेल

    • 1 चम्मच कैस्टर ऑयल

    तरीका

    1. एक छोटे बाउल में दोनों तेलों को मिलाएं।

    2. हल्का गुनगुना कर लें (उबालें नहीं)।

    3. उंगलियों की मदद से स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें।

    4. 1–2 घंटे या रातभर लगाकर रखें।

    5. माइल्ड शैंपू से धो लें।

    कितनी बार लगाएं?

    हर हफ्ते 2–3 बार इस तेल का इस्तेमाल करें। एक महीने में ही बालों में स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगेगा।

    किसे सावधान रहना चाहिए?

    • बहुत ऑयली स्कैल्प वाले लोग कम मात्रा में इस्तेमाल करें

    • यदि स्कैल्प पर कोई एलर्जी या घाव हो तो पहले पैच टेस्ट करें


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.