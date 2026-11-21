नईदुनिया प्रतिनिधि इंदौर। सर्दियों की शुरुआत के साथ सुबह की दिनचर्या में भी बदलाव जरूरी हो गया है। तापमान में गिरावट, ठंडी हवाओं और कोहरे के बीच सुबह जल्दी मार्निंग वाक पर निकलना सेहत के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। कम तापमान में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

वहीं कोहरे में मौजूद धूल और धुएं के कण फेफड़ों तक पहुंचकर सांस संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। खासकर बुजुर्गों, हार्ट और अस्थमा के मरीजों को सुबह की सैर के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। नियमित वाॅक सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन सर्दियों में इसके समय और तरीके का ध्यान रखना जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के दौरान बाहर टहलने के बजाय धूप निकलने और वातावरण थोड़ा गर्म होने का इंतजार करना बेहतर है। पहले से बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। ठंड में सिकुड़ती हैं रक्त वाहिकाएं, हार्ट पर बढ़ता है दबाव कार्डियोलाजिस्ट डाॅ. राकेश जैन के अनुसार, सर्दियों में सुबह 4 से 7 बजे के बीच तापमान काफी कम रहता है। ठंड के कारण शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है।

इसके अलावा सुबह के समय होने वाले कुछ रासायनिक बदलावों से खून के गाढ़ा होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इन स्थितियों में हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है।

पहले से हार्ट की बीमारी वाले लोगों में यह स्थिति ज्यादा जोखिम भरी हो सकती है।

ऐसे मरीजों को अत्यधिक ठंड में सुबह जल्दी वाक करने से बचना चाहिए।

धूप निकलने के बाद, सामान्यत: सुबह 8:30 से 9 बजे के बाद व्यायाम करना बेहतर रहता है।

व्यायाम की गति और अवधि डाक्टर की सलाह के अनुसार ही रखनी चाहिए। कोहरे के कण फेफड़ों तक पहुंचकर बढ़ा सकते हैं परेशानी चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट डाॅ. दिलीप चावड़ा के अनुसार, कोहरे में मौजूद धूल और धुएं के बारीक कण सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं।

इससे खांसी, बलगम, सांस फूलना और सीने में जकड़न हो सकती है।

ठंडी हवा और प्रदूषण के संपर्क से सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न बढ़ सकती है।

इसका असर अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों पर अधिक पड़ता है।

उनमें घरघराहट, खांसी और अस्थमा अटैक की आशंका बढ़ सकती है।

ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस से परेशान लोगों को भी घने कोहरे में बाहर वाक करने से बचना चाहिए। बिस्तर से अचानक उठकर न निकलें वाॅक पर जनरल फिजिशियन डा. गर्वित अरोड़ा के अनुसार, नियमित वाॅक सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन सर्दियों में इसके समय और तरीके का ध्यान रखना चाहिए। खासकर बुजुर्गों को हल्की धूप निकलने के बाद ही वाक पर जाना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ लेटने से अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे चक्कर आने की आशंका रहती है। इसलिए पहले कुछ देर बैठें, फिर धीरे-धीरे खड़े हों। वाक से पहले हल्का वार्मअप करें और बाहर निकलते समय शरीर को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह ढंककर रखें।