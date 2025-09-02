बारिश में भारत की इन 5 जगहों पर भूलकर भी न करें घूमने का प्लान, वरना आफत में पड़ सकती है जान

डिजिटल डेस्क। भारत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां हर मौसम में घूमने वालों की भीड़ लगी रहती है। इस समय मानसून चल रहा है, जो मौसम को तो खुशनुमा बना देता है लेकिन कुछ जगहों पर सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है।
पहाड़ों और समुद्र किनारों पर मानसून का खतरा और बढ़ जाता है, ऐसे में यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए आज हम आपको उन 5 जगहों के बारे में बता रहे हैं जहां मानसून के दिनों में जाना रिस्की हो सकता है।
उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हालांकि, मानसून के दौरान यहां जाना खतरनाक हो सकता है। भारी बारिश के कारण अक्सर भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे में इस समय यहां जाने से बचें।
हिमाचल प्रदेश का शिमला हर मौसम में सैलानियों से गुलजार रहता है। लेकिन बरसात के दिनों में यहां की सड़कें बेहद फिसलन भरी और खतरनाक हो जाती हैं। पहाड़ों से गिरता मलबा रास्ते बंद कर देता है और कई बार नदियां भी उफान पर आ जाती हैं।
‘गॉड्स ओन कंट्री’ कहे जाने वाले केरल की खूबसूरती हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन मानसून में यहां का हाल अलग होता है। लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है और आपकी यात्रा खराब हो सकती है।
‘क्वीन ऑफ हिल्स’ मसूरी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है। लेकिन बरसात में यहां का सफर खतरनाक साबित हो सकता है। यहां की सड़कें खराब हो जाती हैं और लैंडस्लाइड व फिसलन की वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
मानसून में ऋषिकेश की यात्रा से भी बचना चाहिए। इस समय गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए भी ये मौसम रिस्की साबित हो सकता है।