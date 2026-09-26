MP का सबसे अनोखी घाटी…जहां तक नहीं पहुंचती सूरज की रोशनी! मिलती हैं तो सिर्फ दुर्लभ जड़ी-बूटियां

लाइफस्टाइल डेस्क। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट नाम सुनते ही अक्सर एक ऐसी जगह की तस्वीर सामने आती है, जो मानो धरती के अंदर बसी हो। लेकिन पातालकोट वास्तव में जमीन के नीचे बना कोई गांव नहीं, बल्कि तामिया इलाके में ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरी एक गहरी घाटी है। इसकी बनावट ऐसी है कि ऊपर से देखने पर यह धरती के भीतर बसी दुनिया जैसी नजर आती है।

करीब 79 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में करीब 12 गांव और कई छोटी बस्तियां हैं। यहां मुख्य रूप से भरिया और गोंड समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें भरिया समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG में शामिल किया गया है।

अब पातालकोट में लगभग सारी सुविधाएं पातालकोट की पहचान सिर्फ इसकी बनावट नहीं है। यहां की जिंदगी पहाड़, जंगल, खेती, पानी और सीमित रोजगार के इर्द-गिर्द लंबे समय से चलती आई है। हालांकि सड़क, स्कूल, बिजली, मोबाइल और सरकारी योजनाओं के पहुंचने के साथ यहां की जिंदगी भी धीरे-धीरे बदल रही है। जंगल सिर्फ आसपास नहीं, जिंदगी का हिस्सा है पातालकोट के लोगों का जंगल से रिश्ता काफी पुराना है। खासकर भरिया समुदाय के बीच जंगल में मिलने वाले पेड़-पौधों, जड़ी-बूटियों और औषधीय वनस्पतियों का पारंपरिक ज्ञान महत्वपूर्ण रहा है। जंगल से मिलने वाली चीजें यहां सिर्फ आय का साधन नहीं रहीं। फल, वन उत्पाद और दूसरी प्राकृतिक चीजें भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों में भी इस्तेमाल होती रही हैं।

महुआ, आंवला और दूसरे लघु वनोपज लोगों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। हालांकि आज की जिंदगी पहले जैसी पूरी तरह जंगल पर निर्भर नहीं है। बाजार, सरकारी राशन और दूसरी आधुनिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से लोगों की जरूरतें और जीवनशैली दोनों बदली हैं। खेती बारिश के भरोसे, रोजगार के लिए बाहर भी जाना पड़ता है पातालकोट की अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर खेती, जंगल और मजदूरी से समझा जा सकता है। यहां खेती काफी हद तक बारिश पर निर्भर रहती है। मक्का, गेहूं, चना और विभिन्न दालें उगाई जाती हैं। लेकिन पानी की सीमित उपलब्धता के कारण हर जगह साल में कई फसलें लेना आसान नहीं है। खेती से पर्याप्त आय न होने पर कुछ लोग मजदूरी के लिए आसपास के इलाकों या दूसरे जिलों में भी जाते हैं। खासकर पुरुषों के बाहर जाकर खेतों में काम करने के मामले सामने आते रहे हैं। इसलिए पातालकोट की जिंदगी को सिर्फ “जंगल पर निर्भर आत्मनिर्भर जीवन” कहना भी आज पूरी तस्वीर नहीं बताता। खेती के साथ मजदूरी और बाहर जाकर काम करना भी यहां की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। पानी यहां रोज की सबसे बड़ी चुनौती पातालकोट की जिंदगी की सबसे अहम चुनौतियों में पीने का पानी शामिल है। गहरी घाटी और पहाड़ी ढलानों की वजह से यहां पानी का प्राकृतिक बहाव तेज होता है। इससे जमीन के भीतर पानी का recharge प्रभावित होता है। गर्मियों में कई कुओं का पानी कम हो जाता है या वे सूख जाते हैं। ऐसे समय में झरने और दूसरे प्राकृतिक स्रोत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

कुछ बस्तियों में लोगों को आज भी घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। यानी कई परिवारों के लिए पानी घर के नल से मिलने वाली सामान्य सुविधा नहीं, बल्कि रोज की मेहनत है। 2022 की एक ग्राउंड रिपोर्ट में पातालकोट के रातेड क्षेत्र के तालाब ढाना इलाके में रहने वाले करीब 100 परिवारों के पानी के संकट का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार कुछ परिवारों को करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। यही वजह है कि यहां पानी की समस्या को समझे बिना पातालकोट की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना मुश्किल है। बिजली पहुंची, लेकिन हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं पातालकोट में बिजली पहुंच चुकी है। इसलिए यह कहना कि यहां बिजली बिल्कुल नहीं है, सही तस्वीर नहीं होगी। हालांकि बिजली की उपलब्धता और वोल्टेज को लेकर कुछ इलाकों में दिक्कतें सामने आती रही हैं। 2024 की एक ग्राउंड रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने बताया था कि कम वोल्टेज के कारण पानी की मोटर चलाने में परेशानी होती है। कुछ संस्थानों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन उनके रखरखाव और बैटरी से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। यानी पातालकोट में आधुनिक सुविधाएं पहुंची जरूर हैं, लेकिन सुविधा का पहुंचना और उसका लगातार और भरोसेमंद तरीके से मिलना- दो अलग बातें हैं। पहाड़ों के बीच होने से धूप का समय भी अलग पातालकोट की भौगोलिक बनावट यहां की जिंदगी को एक और तरीके से प्रभावित करती है। चारों ओर ऊंची पहाड़ियों से घिरी घाटी के नीचे बसे इलाकों में सूरज की सीधी रोशनी मैदानी इलाकों की तुलना में कुछ समय कम मिल सकती है। खासकर सुबह और शाम पहाड़ियों की स्थिति के कारण घाटी के कुछ हिस्सों में धूप देर से पहुंचती या जल्दी चली जाती है।