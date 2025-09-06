इम्युनिटी बूस्ट, हार्ट हेल्थ लेकर पौरुष शक्ति बढ़ाने तक, सुबह इस सफेद चीज खाने से मिलते हैं कई जादुई फायदे

डिजिटल डेस्क: हाई कोलेस्ट्रॉल आज के समय की एक आम और गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और नसों की बीमारियां हो सकती हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए दवाइयों और स्वस्थ जीवनशैली की जरूरत होती है, लेकिन घरेलू उपाय भी इसमें कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक नुस्खा आज हम आपको शेयर कर रहे हैं-

ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलकर करता है काम दवाइयों के साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी इसमें मददगार होते हैं। घी में भुना लहसुन ऐसा ही एक आसान उपाय है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने के साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी देता है। लहसुन में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और घी में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलकर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से घी में भुना लहसुन खाने से नसों में जमा गंदगी साफ होती है और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है।