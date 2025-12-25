लाइफस्टाइल डेस्क। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान, चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां, पाचन संबंधी समस्याएं और नींद की कमी आम हो गई हैं। ऐसे में आयुर्वेद में एक सरल घरेलू उपाय बताया गया है, जिसमें रात को सोने से पहले नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालने की परंपरा शामिल है। माना जाता है कि इस आदत से शरीर को अंदरूनी संतुलन और पोषण मिल सकता है।

नाभि में तेल लगाने की परंपरा आयुर्वेद के अनुसार नाभि को शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है। यह वह स्थान है, जहां से शरीर की कई नाड़ियां (नसें) जुड़ी होती हैं। इसी कारण इसे एक महत्वपूर्ण मर्म बिंदु भी कहा गया है। मान्यता है कि नाभि में तेल लगाने से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और संपूर्ण शरीर को लाभ मिल सकता है।

शरीर को मिलती है ऊर्जा कहा जाता है कि नाभि में एक-दो बूंद तेल डालने से शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है। जैसे पौधे की जड़ों में पानी देने से पूरा पौधा हरा-भरा रहता है, वैसे ही नाभि में तेल लगाने से शरीर के विभिन्न अंगों तक पोषण पहुंचने की बात आयुर्वेद में कही गई है। पाचन और त्वचा पर असर आयुर्वेद में नाभि को मणिपुर चक्र से जोड़ा जाता है, जो पाचन तंत्र और ऊर्जा से संबंधित माना जाता है। नियमित रूप से नाभि में तेल लगाने से पाचन बेहतर होने, शरीर में ऊर्जा बढ़ने और त्वचा में निखार आने की मान्यता है। कुछ लोग इसे आंखों की रोशनी और मानसिक शांति से भी जोड़ते हैं।