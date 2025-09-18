Navratri 2025 Outfits: गरबा नाइट के लिए इन 5 टिप्स से बनाएं अपना लुक अट्रैक्टिव, ठहर जाएंगी सबकी नजरें

डिजिटल डेस्क। नवरात्र का त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ और व्रत का ही नहीं, बल्कि डांडिया और गरबा नाइट्स का भी खास मौका होता है। इस दौरान लोग पारंपरिक लुक में सज-धजकर नाच-गाने का आनंद लेते हैं।

अगर आप भी इस साल गरबा नाइट जाने की तैयारी कर रही हैं, तो अपने लुक को सबसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स।

1. पारंपरिक ड्रेस का चुनाव

गरबा नाइट्स के लिए चोली-घाघरा, कढ़ाईदार कुर्तियां और दुपट्टा बेस्ट रहते हैं। अगर आप फ्यूजन लुक चाहती हैं तो पारंपरिक आउटफिट के साथ मॉडर्न ज्वेलरी या क्रॉप टॉप स्टाइल घाघरा कैरी कर सकती हैं।

2. सही ज्वेलरी करें कैरी

गरबा लुक बिना ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी के अधूरा है। चंकी नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और माथा-पट्टी आपके लुक को और ज्यादा रॉयल बना देंगे।

3. कलर कॉम्बिनेशन रखें ब्राइट

गरबा नाइट्स में ब्राइट और कॉन्ट्रास्ट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाल, पीला, हरा, पिंक और ऑरेंज जैसे कलर्स आपके लुक को आकर्षक बनाएंगे।

4. मेकअप और हेयरस्टाइल

लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप करें ताकि डांस के दौरान आपका लुक खराब न हो। स्मोकी आईज, बिंदी और मैट लिपस्टिक से ग्लैमरस टच मिलेगा। हेयरस्टाइल में ब्रेड्स या बन बनाकर फ्लोरल एक्सेसरीज लगा सकती हैं।

5. फुटवियर का चुनाव

गरबा नाइट्स में लगातार डांस करना होता है, इसलिए कम्फर्टेबल फुटवियर पहनें। जूतियां या फ्लैट्स पहनने से आपके स्टेप्स में बैलेंस रहेगा और पैरों में दर्द भी नहीं होगा।