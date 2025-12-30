मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    New Year 2026: नया साल, नई आदतें... सेहत सुधारने के लिए अपनाएं 5 आसान और असरदार रेजोल्यूशन

    New Year 2026: नया साल नई शुरुआत और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आता है। इस दौरान लोग सेहत को लेकर कई संकल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक निभा पाना ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 08:59:17 AM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 08:59:17 AM (IST)
    New Year 2026: नया साल, नई आदतें... सेहत सुधारने के लिए अपनाएं 5 आसान और असरदार रेजोल्यूशन
    छोटे हेल्थ रेजोल्यूशन जो फिटनेस को बनाए रखें लंबे समय तक

    HighLights

    1. रोज 30 मिनट एक्टिव रहना सेहत के लिए जरूरी
    2. बैलेंस्ड डाइट से शरीर मजबूत रहता है
    3. मानसिक सेहत पर ध्यान देना भी उतना ही अहम

    लाइफस्टाइल डेस्क: नया साल नई शुरुआत और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आता है। इस दौरान लोग खुद से बेहतर बनने के कई संकल्प लेते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ही दिनों में ये रेजोल्यूशन (New Year 2026 Resolutions) पीछे छूट जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह होती है बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य तय करना।

    अगर इस न्यू ईयर आप सच में अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो बड़े बदलावों की जगह छोटे, आसान और टिकाऊ हेल्थ रेजोल्यूशन अपनाना बेहतर रहेगा। ये आदतें न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रखेंगी, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएंगी। आइए जानते हैं New Year 2026 के लिए 5 जरूरी हेल्थ रेजोल्यूशन।


    naidunia_image

    पानी पीने की आदत को बेहतर बनाएं

    अक्सर लोग दिनभर में पर्याप्त पानी नहीं पी पाते। इस न्यू ईयर यह संकल्प लें कि रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएंगे। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर डिटॉक्स होता है, त्वचा में निखार आता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। जरूरत हो तो मोबाइल में रिमाइंडर भी सेट किया जा सकता है।

    नींद को प्राथमिकता दें

    अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है, लेकिन देर रात तक मोबाइल चलाना और कम सोना आजकल आम हो गया है। New Year 2026 के रेजोल्यूशन में रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद को शामिल करें। समय पर सोने और जागने की आदत थकान कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है।

    रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्टिव रहें

    फिट रहने के लिए रोज घंटों जिम जाना जरूरी नहीं है। दिन में 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। आप वॉक, योग, साइक्लिंग, डांस या हल्की स्ट्रेचिंग में से कुछ भी चुन सकते हैं। लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए यह रेजोल्यूशन खास तौर पर जरूरी है। इससे वजन कंट्रोल रहता है, दिल स्वस्थ रहता है और एनर्जी लेवल बेहतर होता है।

    मानसिक सेहत का भी रखें ध्यान

    सेहत केवल शरीर तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकालें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, किताब पढ़ना या अपनी पसंदीदा हॉबी के लिए समय देना तनाव को कम करने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर अपनों से बात करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

    हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट को अपनाएं

    नया साल खानपान की आदतों में सुधार करने का सही समय होता है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन को शामिल करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करें। समय पर खाना और ओवरईटिंग से बचना भी इस हेल्थ रेजोल्यूशन का अहम हिस्सा होना चाहिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.