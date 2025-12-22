New Year 2026 पर बिना वीजा करें फॉरेन ट्रिप, थाईलैंड से मॉरिशस तक ये 6 देश बेहतरीन ऑप्शन
नया साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं और इस मौके पर अधिकतर लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वीजा प्रक्रिय ...और पढ़ें
- मालदीव और मॉरिशस नए साल पर सबसे लोकप्रिय
- भुटान में शांत और आध्यात्मिक अनुभव
- थाईलैंड और मलेशिया में शानदार न्यू ईयर पार्टी
लाइफस्टाइल डेस्क: नया साल (New Year 2026) जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे घूमने-फिरने की योजनाएं भी तेज़ हो गई हैं। बहुत से लोग नए साल की शुरुआत विदेश यात्रा से करना चाहते हैं, लेकिन वीजा की लंबी प्रक्रिया अक्सर परेशानी बन जाती है। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के लिए कुछ ऐसे देश बेहद आकर्षक विकल्प हैं, जहां बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है।
- थाईलैंड भारतीयों को ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा प्रदान करता है। बैंकॉक और फुकेत जैसे शहर नए साल पर सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। म्यूजिक, डांस, बीच पार्टी और थाई परंपराओं का अनोखा संगम यहां देखने को मिलता है।
- मालदीव भारतीय नागरिकों को 30 दिनों का ऑन-अराइवल वीजा देता है। नए साल के दौरान यहां का माहौल बेहद खास होता है। लक्जरी रिसॉर्ट्स, नीला समुद्र और प्राकृतिक सुंदरता के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक यादगार अनुभव बन जाता है। समुद्र किनारे डिनर, लाइव म्यूजिक और आतिशबाजी सैलानियों को आकर्षित करती है।
मॉरिशस भारतीय पर्यटकों को 90 दिनों तक वीजा-फ्री एंट्री देता है। नए साल पर यहां खास सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीच पार्टियां और शानदार आतिशबाजी आयोजित की जाती है। समुद्र, पहाड़ और हरियाली के बीच नए साल का स्वागत करने के लिए यह एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है।
- मलेशिया भारतीय यात्रियों को 30 दिनों का ऑन-अराइवल वीजा देता है। कुआलालंपुर में पेट्रोनास टावर्स के आसपास नए साल पर भव्य आतिशबाजी और म्यूजिक इवेंट्स होते हैं। यहां की आधुनिकता, संस्कृति और स्वादिष्ट खानपान पर्यटकों को खास अनुभव देता है।
भुटान भारतीयों के लिए सबसे आसान विदेशी यात्रा स्थलों में से एक है। यहां जाने के लिए केवल वैध पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। शांत वातावरण, आध्यात्मिकता और पारंपरिक उत्सवों के बीच नया साल मनाना मानसिक शांति देने वाला अनुभव होता है।
कजाकिस्तान ने हाल ही में भारतीयों के लिए 14 दिनों की वीजा-फ्री एंट्री शुरू की है। सर्दियों में यहां का नया साल जश्न बर्फ, स्थानीय संस्कृति और खास उत्सवों के साथ बिल्कुल अलग अनुभव देता है। अल्माटी और अस्ताना खास आकर्षण हैं।
यात्रा से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। पर्याप्त फंड और होटल बुकिंग से जुड़े दस्तावेज साथ रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस कराना जरूरी है और स्थानीय मौसम के अनुसार पैकिंग करना समझदारी होगी।