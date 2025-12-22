New Year 2026 पर बिना वीजा करें फॉरेन ट्रिप, थाईलैंड से मॉरिशस तक ये 6 देश बेहतरीन ऑप्शन

लाइफस्टाइल डेस्क: नया साल (New Year 2026) जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे घूमने-फिरने की योजनाएं भी तेज़ हो गई हैं। बहुत से लोग नए साल की शुरुआत विदेश यात्रा से करना चाहते हैं, लेकिन वीजा की लंबी प्रक्रिया अक्सर परेशानी बन जाती है। ऐसे में भारतीय पर्यटकों के लिए कुछ ऐसे देश बेहद आकर्षक विकल्प हैं, जहां बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है।