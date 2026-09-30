मोटापे और हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाओं में बढ़ता है गर्भाशय के कैंसर का खतरा

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। महिलाओं में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले यह समस्या मुख्य रूप से शहरों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी मोटापे की चपेट में आ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण खान-पान को लेकर सही समझ का अभाव है।

बचपन से मोटापा होने पर आगे चलकर पीसीओडी जैसी हार्मोन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इससे मासिक धर्म में अनियमितता और गर्भधारण में परेशानी हो सकती है। मोटापे का असर प्रजनन स्वास्थ्य के साथ हृदय पर भी पड़ता है।