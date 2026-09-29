हर 5 में से एक हार्ट अटैक का मरीज 40 से कम उम्र का, डेली रूटीन में इन बदलावों से मिलेगा फायदा

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। युवाओं में तेजी से बढ़ते हृदय रोग गंभीर चिंता का विषय है। भारत में हृदय संबंधी रोग कुल मौतों का लगभग 28.9% हैं और वैश्विक स्तर पर दिल के दौरे से होने वाली मौतों का 20% हिस्सा भारत से है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीयों में दिल की बीमारियां 5 से 10 साल पहले यानी कम उम्र में ही विकसित हो रही हैं, और अब हर 5 में से एक हार्ट अटैक का मरीज 40 साल से कम उम्र का मिल रहा है।

कम उम्र में हार्ट अटैक के इन मामलों के पीछे तेजी से होता शहरीकरण, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, गलत खान-पान, शारीरिक निष्क्रियता और तनाव मुख्य कारण हैं। इसके अलावा, 45 वर्ष से कम उम्र के मामलों में धूम्रपान एक बहुत बड़ा जोखिम कारक है, और युवा पीड़ितों में पुरुषों की संख्या अधिक है। इसके अलावा, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याएं अक्सर बिना किसी शुरुआती लक्षण के चुपचाप शरीर में पनपती हैं।