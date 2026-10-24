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देश में हर पांचवां व्यक्ति कम सुनने की समस्या से प्रभावित, बुजुर्गों में आंकड़ा 60 प्रतिशत

पटाखों के धमाके, तेज आवाज वाले उपकरण और लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से कानों को नुकसान हो सकता है। सुनने की क्षमता में कमी के शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी है। देशभर में करीब 20 प्रतिशत लोग कम सुनने या बहरेपन से प्रभावित हैं।

By Anoop BhargavEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 05:11:41 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 05:13:28 PM (IST)
देश में हर पांचवां व्यक्ति कम सुनने की समस्या से प्रभावित, बुजुर्गों में आंकड़ा 60 प्रतिशत
सुनने की समस्‍या से परेशानी।

HighLights

  1. नेस्कान-2026 में विशेषज्ञों ने जताई बदलते दृश्‍य पर चिंता।
  2. सर्जरी में एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोप का बढ़ा है उपयोग।
  3. अनुमान जताया कि भविष्य में एआई की भूमिका होगी अहम।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। तेज आवाज, बढ़ता ध्वनि प्रदूषण और उम्र के साथ सुनने की क्षमता में गिरावट लोगों को बहरेपन की ओर धकेल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में करीब 20 प्रतिशत लोग कम सुनने या बहरेपन से प्रभावित हैं। बुजुर्गों में यह अनुपात करीब 60 प्रतिशत है, जबकि 1000 में एक बच्चा इस समस्या से प्रभावित है। समय पर जांच और उपचार के साथ तेज आवाज से बचाव इस चुनौती से निपटने में मददगार हो सकता है।

शुक्रवार को कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ग्वालियर में न्यूरो-ओटोलाजिकल एंड इक्विलिब्रिमेट्रिक सोसाइटी आफ इंडिया का 44वां राष्ट्रीय सम्मेलन नेस्कान-2026 शुरू हुआ। इसमें विशेषज्ञों ने सुनने की समस्याओं और आधुनिक सर्जरी तकनीकों पर चर्चा की। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण से बचाव, नियमित श्रवण जांच और शुरुआती उपचार पर जोर दिया।


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ध्वनि प्रदूषण बन रहा बहरेपन की बड़ी वजह

भोपाल के ईएनटी विशेषज्ञ डाॅ. एसपी दुबे ने कहा कि पटाखों के धमाके, तेज आवाज वाले उपकरण और लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से कानों को नुकसान हो सकता है। सुनने की क्षमता में कमी के शुरुआती संकेतों को पहचानना जरूरी है। देशभर में करीब 20 प्रतिशत लोग कम सुनने या बहरेपन से प्रभावित हैं।

बुजुर्गों में हर 10 में 6 को सुनने में परेशानी

एम्स दिल्ली के डाॅ. कपिल सिक्का ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ सुनने की क्षमता कम हो सकती है, लेकिन इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर पहचान से उपचार, श्रवण यंत्र या अन्य विकल्प अपनाए जा सकते हैं। बुजुर्गों में बहरेपन की समस्या अधिक देखने को मिलती है। इस आयु वर्ग में 10 में छह की सुनने की क्षमता प्रभावित है।

ओपन सर्जरी से एंडोस्कोपी तक पहुंची तकनीक, अब एआई की तैयारी

बेंगलुरु के डाॅ. संपत चंद्र प्रसाद राव ने बताया कि खोपड़ी के आधार में होने वाले पैरागैग्लियोमा ट्यूमर की सर्जरी पहले ओपन तकनीक से होती थी, जबकि अब एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोप का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्जरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और भविष्य में इसकी भूमिका बढ़ सकती है।

पहले दिन विशेषज्ञों ने विचार साझा किए

  • सम्मेलन के पहले दिन एनईएस इंडिया के अध्यक्ष डा. रमेश रोहिवाल ने प्रेसिडेंशियल ओरेशन दिया।

  • डाॅ. नरेंधिरन सत्यमूर्ति ने नवजात श्रवण जांच, डाॅ. कपिल सिक्का ने काक्लियर इम्प्लांट सर्जरी, डाॅ. एसपी दुबे ने वयस्कों में इम्प्लांट और डाॅ. अमित केशरी ने कान की जन्मजात विकृति पर व्याख्यान दिया।

  • डाॅ. दीपक डालमिया, डाॅ. एनवीके मोहन और आयोजन सचिव डाॅ. राहुल अग्रवाल ने इम्प्लांट संबंधी विषयों पर जानकारी दी।

  • मेजर डा. दिव्या सेठी ने तेज आवाज से कान को नुकसान और डाॅ. पवन सिंघल ने अचानक बहरेपन पर चर्चा की।

  • डाॅ. डार्विन कौशल, डाॅ. मुदित मित्तल, डाॅ. अनीता भंडारी, डाॅ. ऋचा अग्रवाल, डाॅ. रविंद्र बंसल और डाॅ. विजयलक्ष्मी सुब्रमण्यम ने भी व्याख्यान दिए।

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