2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी-शास्त्री जयंती ही नहीं, ये 6 खास दिन भी मनाए जाते हैं; जानिए हर दिवस का क्या है मतलब

लाइफस्टाइल डेस्क। 2 अक्टूबर का नाम आते ही सबसे पहले महात्मा गांधी की याद आती है। इस दिन देश में गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी के जन्मदिन तक सीमित नहीं है। इसी तारीख को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है और दुनिया में इसे International Day of Non-Violence के तौर पर भी मनाया जाता है।
इसके अलावा भारत में 2 अक्टूबर को Swachh Bharat Diwas के तौर पर भी मनाया जाता है। 2026 में इस दिन विशेष ग्राम सभाओं और शहरी निकायों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
यानी एक ही तारीख इतिहास, शांति, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कई संदेश अपने अंदर समेटे हुए है।
2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। भारत में हर साल इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है।
गांधी के सार्वजनिक जीवन की सबसे प्रमुख पहचान अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ी रही। उनका आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनभागीदारी और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था।
गांधी के विचारों का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को International Day of Non-Violence के जरिए अहिंसा के संदेश को वैश्विक स्तर पर याद करता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अक्टूबर को International Day of Non-Violence घोषित किया था। इसका उद्देश्य शिक्षा और जन-जागरूकता के जरिए अहिंसा का संदेश फैलाना है।
2026 के संदेश में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी की विरासत को संवाद, कूटनीति और अहिंसा से जोड़ते हुए मौजूदा तनाव और विभाजन के दौर में इन मूल्यों की बात की है। (United Nations)
यानी गांधी जयंती अब सिर्फ भारत की राष्ट्रीय स्मृति का दिन नहीं है। दुनिया के स्तर पर भी यह तारीख शांति और अहिंसा के विचार से जुड़ी हुई है।
2 अक्टूबर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है।
शास्त्री का सार्वजनिक जीवन सादगी और अनुशासन के लिए याद किया जाता है। उनके नाम के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा नारा है- ‘जय जवान, जय किसान।’
यह नारा उस दौर में देश की सुरक्षा और खाद्य उत्पादन दोनों के महत्व को सामने रखता था। इसलिए 2 अक्टूबर की तारीख गांधी के अहिंसा के संदेश के साथ-साथ शास्त्री के नेतृत्व और उनके सार्वजनिक जीवन को भी याद करने का अवसर देती है।
2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने Swachh Bharat Mission की शुरुआत की थी। इसके बाद 2 अक्टूबर को Swachh Bharat Diwas के तौर पर भी मनाया जाने लगा। 2026 में Swachhata Hi Seva अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस साल इसका थीम ‘Swachhata Mein Sahbhag; Swachh Bharat, Viksit Bharat’ है।
1 अक्टूबर को ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत देशभर में एक घंटे का सामूहिक श्रमदान आयोजित किया गया। वहीं 2 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में विशेष परिषद बैठकें रखी गई हैं।
इन बैठकों में 2026 के Solid Waste Management Rules और कचरे के स्रोत पर अलग-अलग वर्गीकरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जानी है।
2 अक्टूबर को World Farm Animals Day भी मनाया जाता है। यह दिन खेती और खाद्य उत्पादन के लिए पाले जाने वाले पशुओं की स्थिति और उनके कल्याण को लेकर जागरूकता पर केंद्रित है।
इस दिन को गांधी के जन्मदिन से जोड़ने के पीछे उनके शाकाहार और पशुओं के प्रति अहिंसा से जुड़े विचारों का संदर्भ दिया जाता है।
हालांकि इसे गांधी जयंती या International Day of Non-Violence की तरह संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दिवस नहीं समझना चाहिए। यह एक अलग advocacy observance है।
इस साल 2 अक्टूबर एक और वजह से खास है- World Smile Day भी इसी दिन पड़ रहा है। World Smile Day हर साल अक्टूबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। 2026 में पहला शुक्रवार 2 अक्टूबर है।
इस दिन का संदेश लोगों को मुस्कुराहट और छोटे-छोटे सकारात्मक कामों के जरिए दूसरों के दिन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है।
एक तरफ गांधी जयंती हमें सत्य और अहिंसा की याद दिलाती है। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जयंती उनके सार्वजनिक जीवन और ‘जय जवान, जय किसान’ के संदेश से जुड़ी है।
दुनिया इसी दिन अहिंसा दिवस मनाकर शांति और संवाद के विचार को याद करती है। भारत में Swachh Bharat Diwas स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ता है। वहीं World Farm Animals Day और 2026 में पड़ रहा World Smile Day इस तारीख में पशु कल्याण और सकारात्मकता जैसे अलग-अलग पहलू जोड़ते हैं।
यानी 2 अक्टूबर कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास, अहिंसा, स्वच्छता, जनभागीदारी और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कई संदेशों का दिन है।