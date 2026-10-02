2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी-शास्त्री जयंती ही नहीं, ये 6 खास दिन भी मनाए जाते हैं; जानिए हर दिवस का क्या है मतलब

लाइफस्टाइल डेस्क। 2 अक्टूबर का नाम आते ही सबसे पहले महात्मा गांधी की याद आती है। इस दिन देश में गांधी जयंती मनाई जाती है। लेकिन 2 अक्टूबर सिर्फ गांधी जी के जन्मदिन तक सीमित नहीं है। इसी तारीख को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है और दुनिया में इसे International Day of Non-Violence के तौर पर भी मनाया जाता है।

इसके अलावा भारत में 2 अक्टूबर को Swachh Bharat Diwas के तौर पर भी मनाया जाता है। 2026 में इस दिन विशेष ग्राम सभाओं और शहरी निकायों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। यानी एक ही तारीख इतिहास, शांति, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कई संदेश अपने अंदर समेटे हुए है। 1. गांधी जयंती: सत्य और अहिंसा की याद 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। भारत में हर साल इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी के सार्वजनिक जीवन की सबसे प्रमुख पहचान अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ी रही। उनका आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनभागीदारी और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। गांधी के विचारों का प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को International Day of Non-Violence के जरिए अहिंसा के संदेश को वैश्विक स्तर पर याद करता है। 2. International Day of Non-Violence: दुनिया ने गांधी के जन्मदिन को चुना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 2 अक्टूबर को International Day of Non-Violence घोषित किया था। इसका उद्देश्य शिक्षा और जन-जागरूकता के जरिए अहिंसा का संदेश फैलाना है। 2026 के संदेश में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी की विरासत को संवाद, कूटनीति और अहिंसा से जोड़ते हुए मौजूदा तनाव और विभाजन के दौर में इन मूल्यों की बात की है। (United Nations) यानी गांधी जयंती अब सिर्फ भारत की राष्ट्रीय स्मृति का दिन नहीं है। दुनिया के स्तर पर भी यह तारीख शांति और अहिंसा के विचार से जुड़ी हुई है। 3. लाल बहादुर शास्त्री जयंती: ‘जय जवान, जय किसान’ की याद 2 अक्टूबर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्री का सार्वजनिक जीवन सादगी और अनुशासन के लिए याद किया जाता है। उनके नाम के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा नारा है- ‘जय जवान, जय किसान।’ यह नारा उस दौर में देश की सुरक्षा और खाद्य उत्पादन दोनों के महत्व को सामने रखता था। इसलिए 2 अक्टूबर की तारीख गांधी के अहिंसा के संदेश के साथ-साथ शास्त्री के नेतृत्व और उनके सार्वजनिक जीवन को भी याद करने का अवसर देती है।

4. Swachh Bharat Diwas: गांधी के स्वच्छता विचार से जुड़ा दिन 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने Swachh Bharat Mission की शुरुआत की थी। इसके बाद 2 अक्टूबर को Swachh Bharat Diwas के तौर पर भी मनाया जाने लगा। 2026 में Swachhata Hi Seva अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस साल इसका थीम ‘Swachhata Mein Sahbhag; Swachh Bharat, Viksit Bharat’ है। 1 अक्टूबर को ‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ’ के तहत देशभर में एक घंटे का सामूहिक श्रमदान आयोजित किया गया। वहीं 2 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में विशेष परिषद बैठकें रखी गई हैं।