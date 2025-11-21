सर्दियों में क्यों खाना चाहिए पालक, बथुआ और मेथी? साइंस और आयुर्वेद ने बताई असली वजह

सर्दियों में शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद में इसे अग्नि का बढ़ना कहा गया है। इस दौरान शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करता है। यही कारण है कि पत्तेदार सब्ज़ियां इस मौसम में खाने से ज्यादा फायदा देती हैं और शरीर को आवश्यक विटामिन व मिनरल्स आसानी से मिल जाते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, ठंड के दिनों में ये सब्जियां न केवल शरीर को भीतर से मजबूत बनाती हैं, बल्कि मौसम जनित बीमारियों से बचाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों की भरमार रहती है। इनमें पालक, बथुआ और मेथी प्रमुख हैं, जिन्हें आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना गया है।

पालक - आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का पावरहाउस

पालक में आयरन, विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं।

विज्ञान क्या कहता है? (Scientific Reason)

पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। यह खून बढ़ाने में मदद करता है और थकान दूर रखता है।

आयुर्वेदिक लाभ (Ayurvedic Reason)

पालक शरीर को ठंड से लड़ने की क्षमता देता है।

कब्ज, गैस और पाचन समस्याओं को कम करता है।

बथुआ - डिटॉक्स और पाचन के लिए बेस्ट

सर्दियों का सुपरफूड कहे जाने वाले बथुए में कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और फाइबर भरपूर है।

विज्ञानिक फायदे (Scientific Reason)

यह शरीर को डिटॉक्स करता है और लिवर को साफ रखने में मददगार है। फाइबर की वजह से पाचन मजबूत होता है और कब्ज से राहत मिलती है।

आयुर्वेद लाभ (Ayurvedic Reason)

बथुआ शरीर की त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखता है।

सर्दियों में त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है।

मेथी - गर्म तासीर वाली हरी सब्जी

मेथी के पत्तों में आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K की मात्रा काफी अधिक होती है।

साइंस के अनुसार (Scientific Reason)

मेथी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है।

आयुर्वेदिक कारण (Ayurvedic Reason)

मेथी की तासीर गर्म होती है, जो ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखती है।

सर्दी-जुकाम और खांसी से बचाने में उपयोगी।

सर्दियों में इन सब्ज़ियों को खाने का सही तरीका