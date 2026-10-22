अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और सुस्ती... कहीं ये PCOS या थायराइड की आहट तो नहीं? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

हेल्थ डेस्क। कम उम्र की महिलाओं और युवतियों में अचानक वजन बढ़ना, चेहरे पर मुंहासे (Acne), अनियंत्रित पीरियड्स (Irregular Periods) और लगातार शरीर में थकावट या सुस्ती छाए रहने जैसे लक्षणों को अक्सर सामान्य मानकर टाल दिया जाता है। भोपाल की हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. दीप्ति गुप्ता ने स्वास्थ्य परामर्श जारी करते हुए सचेत किया है कि ये शुरुआती लक्षण पालीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) या थायराइड (Thyroid) संबंधी गंभीर हार्मोनल इमबैलेंस के हो सकते हैं।

डॉ. गुप्ता के अनुसार, बदलती लाइफस्टाइल, खानपान में गड़बड़ी, शारीरिक गतिविधियों में कमी, अस्वस्थ दिनचर्या और बढ़ता तनाव महिलाओं के endocrine System को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि, केवल वजन बढ़ने भर से इन बीमारियों की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में लक्षण आपस में काफी मिलते-जुलते हैं।