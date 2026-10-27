हर महीने बदल रही है पीरियड्स की तारीख? जानिए कब यह सामान्य है और कब खतरे की घंटी

हेल्थ डेस्क। कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि एक महीने पीरियड्स समय पर आते हैं, तो अगले महीने कुछ दिन पहले या देर से शुरू होते हैं। कभी पीरियड्स की तारीख आगे बढ़ जाती है, तो कभी लगता है कि पूरा मासिक चक्र ही बदल गया है। ऐसे में अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या यह सामान्य है या शरीर में किसी तरह के बदलाव का संकेत है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर महीने पीरियड्स की तारीख एक जैसी होना जरूरी नहीं है। हालांकि, अगर मासिक चक्र में बार-बार बड़ा बदलाव हो रहा है, तो इसकी वजह समझना जरूरी है।

हर महीने एक ही तारीख पर पीरियड्स आना जरूरी नहीं पीरियड्स के बीच के अंतर को समझने के लिए कैलेंडर की तारीख के बजाय मासिक चक्र की अवधि देखना जरूरी है। मासिक चक्र की गिनती एक पीरियड के पहले दिन से अगले पीरियड के पहले दिन तक की जाती है। वयस्क महिलाओं में सामान्य मासिक चक्र आमतौर पर 21 से 35 दिनों का होता है। औसतन यह लगभग 28 दिनों का हो सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को एक महीने की 5 तारीख को पीरियड्स शुरू हुए और अगले महीने 2 तारीख को शुरू होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसमें कोई परेशानी हो। इसी तरह, हर महीने की 5 तारीख को पीरियड्स आने के बजाय कभी 3 या 8 तारीख को भी शुरू हो सकते हैं। असल में तारीख बदलने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि दो पीरियड्स के बीच कितने दिन का अंतर है और क्या यह बदलाव लगातार हो रहा है। तनाव से लेकर हार्मोनल बदलाव तक हो सकती हैं वजहें पीरियड्स का समय कई कारणों से बदल सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव, नींद की कमी, वजन में अचानक बदलाव और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना मासिक चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, हार्मोनल गर्भनिरोधक दवाओं या उनके तरीकों में बदलाव से भी पीरियड्स की नियमितता पर असर पड़ सकता है।