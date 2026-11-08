गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पहाड़ी की परिक्रमा का प्लान है? इन घूमने लायक जगहों को भी ट्राय करें

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। इस बार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर मंगलावर को आ रही है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की होती है और माना जाता है कि इस परिक्रमा से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन अगर आप गोवर्धन जा रहे हैं, तो आप इसके आस-पास की कुछ और जगहों पर भी जा सकते हैं।

गोवर्धन में घूमने की जगहें राधा कुंड राधा कुंड को राधारानी का पवित्र स्नान स्थल माना जाता है। इसमें नहाने की परंपरा है। माना जाता है कि कृष्ण ने अपनी एड़ी से ज़मीन पर मारा और सभी पवित्र नदियों का पानी निकल आया। उस समय, उस जगह को श्यामा-कुंड के नाम से जाना जाता था। गोपियों ने अपनी चूड़ियों से ज़मीन खोदकर एक तालाब बनाया। इस तरह, राधा कुंड निकला।

कुसुम सरोवर कुसुम सरोवर को हिंदू धर्म में एक पवित्र झील माना जाता है जिसके पीछे एक ऐतिहासिक रेत का स्मारक है। यह मानसी गंगा और राधा कुंड के बीच पवित्र गोवर्धन पहाड़ी पर है। कुसुम सरोवर में नारद कुंड है, जहाँ नारद ने भक्तिसूत्र के श्लोक लिखे थे, और पास में ही श्री श्री राधा बाण बिहारी मंदिर है। कुसुम सरोवर ब्रज प्रदेश के खास टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। दान घाटी दान घाटी एक मंदिर है जहाँ माना जाता है कि देवता एक चट्टान के रूप में हैं। कहा जाता है कि यह हर साल कुछ मिलीमीटर ज़मीन में धंस जाती है। इस महालक्ष्मी मंदिर की एक अनोखी परंपरा है, दिवाली के बाद मिठाई की जगह लोगों को प्रसाद में रुपये और पैसे मिलते हैं।