स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है बैठने का गलत तरीका, मोटापा और खानपान

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। काम पर घंटों बिताना एक बात है, लेकिन सिर्फ़ डेडलाइन पूरी करने के लिए एक ही डेस्क पर अनगिनत घंटे बिताना एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ़ मेंटल हेल्थ पर बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर डालती है। स्पाइन की बढ़ती प्रॉब्लम चिंता की बात है। जो कभी बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम थी अब कम उम्र के लोगों को भी हो रही है। हालांकि, उम्र की वजह से, कई लोग स्पाइन की प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे चुपचाप बिगड़ती रहती हैं। ऐसे में, जल्दी और रेगुलर हेल्थ चेकअप से दर्द, अकड़न और लंबे समय तक चलने वाली डिसेबिलिटी को रोकने में मदद मिल सकती है। अब स्पाइन की हेल्थ पर ध्यान देने और ज़िंदगी की क्वालिटी सुधारने का समय है।

स्पाइन की प्रॉब्लम आम क्यों हो गई हैं? आजकल बहुत से लोग स्पाइन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लंबे समय तक काम करने, खराब पोस्चर, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण, स्पाइन से जुड़ी प्रॉब्लम मन की शांति छीन सकती हैं। स्पाइन की समस्याएं ऐसी स्थितियां हैं जो पीठ और गर्दन की हड्डियों, डिस्क, नसों या मांसपेशियों पर असर डालती हैं। इनमें मांसपेशियों में खिंचाव, स्लिप्ड या हर्नियेटेड डिस्क, सर्वाइकल या लंबर स्पोंडिलोसिस, और स्कोलियोसिस जैसी रीढ़ की हड्डी की खराबी जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं जो रोज़ाना के कामों में रुकावट डाल सकती हैं।