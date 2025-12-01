Winter Trip: जयपुर-उदयपुर नहीं... इस विंटर बनाएं बीकानेर का टूर प्लान; पांच जगहें जीत लेंगी आपका दिल

लाइफस्टाइल डेस्क: राजस्थान घूमने (Rajasthan Tour) की बात आते ही हमारे मन में सबसे पहले जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर जैसे मशहूर शहरों की छवि उभरती है। लेकिन इन लोकप्रिय स्थलों के बीच बीकानेर (Bikaner Trevelling) एक ऐसा शहर है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है, जबकि यह अपने अंदर शाही इतिहास, अनोखी वास्तुकला और मरु-संस्कृति की अद्भुत झलक समेटे हुए है। अगर आप इस विंटर सीजन में कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो बीकानेर आपके ट्रैवल प्लान में जरूर शामिल होना चाहिए।
बीकानेर की पुरानी गलियों में स्थित यह हवेलियों का समूह लाल बलुए पत्थर से बनी राजसी इमारतों का बेहतरीन उदाहरण है। हवेलियों की नक्काशीदार खिड़कियां, खूबसूरत मेहराबें और बारीक चित्रांकन इन्हें किसी फिल्मी सेट जैसा बनाते हैं। सुबह-सुबह इन गलियों में घूमना एक शांत और सुंदर अनुभव प्रदान करता है। यह स्थान बीकानेर के प्राचीन व्यापारिक वैभव की गवाही देता है।
बीकानेर से थोड़ी दूरी पर स्थित करणी माता मंदिर, जिसे ‘चूहों वाला मंदिर’ भी कहा जाता है, पर्यटकों के लिए एक अनोखा आकर्षण है। यहां हजारों चूहे मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और इन्हें पवित्र माना जाता है। अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए, तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। चाहे आप श्रद्धा से जाएं या जिज्ञासा से, यह अनुभव अविस्मरणीय रहता है।
इसके बाद आता है जूनागढ़ किला, जो राजस्थान के उन कुछ किलों में से एक है जो पहाड़ी पर नहीं, बल्कि समतल भूमि पर बना है। इसके भीतर के कक्ष, आंगन और रंगीन दीवारें राजपूताना वैभव की कहानियों को जीवंत कर देती हैं। फूल महल और अनुप महल की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी अपनी चमक बनाए हुए हैं। किले का हर कोना इतिहास की अनमोल विरासत से भरा है, जिसे देखने के लिए कुछ घंटे जरूर निकालें।
बीकानेर की यात्रा अधूरी रहती है यदि आप स्थानीय बाजारों में शॉपिंग न करें। कोटे गेट और स्टेशन रोड के बाजार रंग-बिरंगी मोजड़ियों, लाख की चूड़ियों, ऊंट-चमड़े के सामान, ऊनी शॉल और मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं। यहां का हर सामान राजस्थानी कला की झलक पेश करता है।
शहर में स्थित लक्ष्मी निवास पैलेस महाराजा गंगा सिंह का भव्य निवास था। इसकी लाल पत्थर की दीवारें, जालियां और लंबे बरामदे आज भी राजसी रौनक का एहसास कराते हैं। महल पर पड़ती शाम की सुनहरी धूप इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा देती है।
कुल मिलाकर, बीकानेर कला, संस्कृति, इतिहास और रेगिस्तानी खूबसूरती से भरपूर शहर है, जो सर्दियों में घूमने के लिए एकदम सही जगह है।
