लाइफस्टाइल डेस्क। किसी फिल्म में भगवान का किरदार निभाने में सिर्फ एक्टिंग ही चुनौती नहीं होता, बल्कि उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ता है। रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म रामायणम् में भगवान राम के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस, खानपान और रोजमर्रा की आदतों में कई बदलाव किए। खास बात यह है कि रणबीर ने सिर्फ मसल्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि योग, मेडिटेशन और शरीर की लचक बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया।
फिल्म में कौशल्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर काफी अनुशासित थे। वह रोजाना सुबह करीब तीन घंटे और शाम को दो से तीन घंटे तक वर्कआउट करते थे। उनके मुताबिक, रणबीर ने शूटिंग के दौरान शाकाहारी भोजन अपनाया था और अक्सर फल खाते नजर आते थे।
रणबीर की डाइट को लेकर इंदिरा कृष्णन ने बताया कि एक्टर ने इस दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वह अपनी वैनिटी में भी फल रखते थे और शूटिंग के बीच उन्हें खाते थे। हालांकि, उनकी पूरी डाइट का चार्ट सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वह रोज कितनी कैलोरी या कितना प्रोटीन लेते थे।
फिटनेस के लिहाज से फल खाना शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर देने का अच्छा तरीका है। लेकिन केवल फल खाने से शरीर की प्रोटीन और दूसरी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। शाकाहारी डाइट में दाल, पनीर, दूध, दही, सोया और दूसरे प्रोटीन स्रोतों को शामिल करना जरूरी होता है।
रणबीर ने जुलाई 2024 में निखिल कामथ के पॉडकास्ट में अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वह रोज करीब तीन घंटे एक्सरसाइज कर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग में मोबिलिटी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल थी।
पुल-अप्स, स्क्वैट्स और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज के अलावा वह हैंडस्टैंड और हेडस्टैंड का अभ्यास भी करते थे। इस तरह की ट्रेनिंग से मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और शरीर पर नियंत्रण बेहतर करने में मदद मिलती है।
रणबीर की तैयारी सिर्फ जिम तक सीमित नहीं रही। उन्होंने भगवान राम के व्यक्तित्व को समझने के लिए योग और मेडिटेशन का भी सहारा लिया। जुलाई 2026 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के दौरान उन्होंने बताया कि इस किरदार की तैयारी में उन्होंने करीब दो साल तक योग किया और आध्यात्मिक विषयों पर पढ़ाई की।
योग और मेडिटेशन को तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए उपयोगी माना जाता है। रणबीर की तैयारी यह दिखाती है कि किसी किरदार के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक अनुशासन भी कितना जरूरी हो सकता है।
हालांकि, रणबीर का वर्कआउट रूटीन एक प्रोफेशनल एक्टर की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था। आम लोगों को बिना ट्रेनर की सलाह के रोज पांच-छह घंटे एक्सरसाइज करने या अचानक अपनी डाइट बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी उम्र, स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के अनुसार संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अपनाना ही बेहतर है।