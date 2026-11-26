लाइफस्टाइल डेस्क। किसी फिल्म में भगवान का किरदार निभाने में सिर्फ एक्टिंग ही चुनौती नहीं होता, बल्कि उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना पड़ता है। रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म रामायणम् में भगवान राम के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। इस भूमिका के लिए उन्होंने अपनी फिटनेस, खानपान और रोजमर्रा की आदतों में कई बदलाव किए। खास बात यह है कि रणबीर ने सिर्फ मसल्स बनाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि योग, मेडिटेशन और शरीर की लचक बढ़ाने वाली एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया।

फिल्म में कौशल्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रणबीर अपनी फिटनेस को लेकर काफी अनुशासित थे। वह रोजाना सुबह करीब तीन घंटे और शाम को दो से तीन घंटे तक वर्कआउट करते थे। उनके मुताबिक, रणबीर ने शूटिंग के दौरान शाकाहारी भोजन अपनाया था और अक्सर फल खाते नजर आते थे।

शाकाहारी डाइट और फलों पर दिया ध्यान रणबीर की डाइट को लेकर इंदिरा कृष्णन ने बताया कि एक्टर ने इस दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। वह अपनी वैनिटी में भी फल रखते थे और शूटिंग के बीच उन्हें खाते थे। हालांकि, उनकी पूरी डाइट का चार्ट सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वह रोज कितनी कैलोरी या कितना प्रोटीन लेते थे। फिटनेस के लिहाज से फल खाना शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर देने का अच्छा तरीका है। लेकिन केवल फल खाने से शरीर की प्रोटीन और दूसरी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी नहीं होतीं। शाकाहारी डाइट में दाल, पनीर, दूध, दही, सोया और दूसरे प्रोटीन स्रोतों को शामिल करना जरूरी होता है।