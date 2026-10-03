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मुगलों से टक्कर और 500 साल पुराना 'वाटर नेटवर्क'! रानी दुर्गावती के जल प्रबंधन से आज का भारत क्या सीख सकता है?

गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती की 503वीं जयंती पर उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता, स्थानीय संसाधनों पर आधारित आत्मनिर्भर अर्थनीति और अनूठे जल प्रबंधन को...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 05:38:42 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 05:38:42 PM (IST)
मुगलों से टक्कर और 500 साल पुराना 'वाटर नेटवर्क'! रानी दुर्गावती के जल प्रबंधन से आज का भारत क्या सीख सकता है?

लाइफस्टाइल डेस्क। भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं की परंपरा केवल युद्धभूमि में शौर्य और कौशल दिखाने तक सीमित नहीं रही। मातृशक्ति ने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा के साथ-साथ कुशल शासन, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और लोककल्याण की जिम्मेदारियां भी सफलतापूर्वक संभाली हैं। इसी गौरवशाली परंपरा की उज्ज्वल प्रतिनिधि हैं गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती।

5 अक्टूबर 1524 को दुर्गाष्टमी के दिन कालिंजर के चंदेल राजा कीरत सिंह के घर जन्मीं रानी दुर्गावती ने आगे चलकर जिस अदम्य साहस, स्वाभिमान और प्रशासनिक दूरदृष्टि का परिचय दिया, वह आज भी इतिहास के पन्नों से निकलकर वर्तमान भारत को दिशा दिखाता है। उनकी 503वीं जयंती के अवसर पर उन्हें स्मरण करना केवल अतीत को नमन करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और जल संरक्षण जैसे आज के ज्वलंत प्रश्नों पर इतिहास से प्रेरणा लेना भी है।


16 सालों का स्वर्णिम शासनकाल और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था

गोंडवाना के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से विवाह के बाद रानी दुर्गावती गढ़-कटंगा (गोंडवाना) की राजपरंपरा का हिस्सा बनीं। पति के असमय निधन के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण के संरक्षक के रूप में शासन की बागडोर संभाली। उनके लगभग 16 सालों के शासनकाल को गोंडवाना के उत्कर्ष का काल माना जाता है।

रानी दुर्गावती ने स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया। कृषि और वनोपज के साथ-साथ चिरौंजी, महुआ, लाख, शहद, गोंद, औषधीय वनस्पतियों तथा इमारती लकड़ी को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया।

वस्त्र निर्माण, काष्ठ उद्योग और कुटीर उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिला। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लाख के आभूषणों जैसे लघु एवं गृह उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।

अबुल फजल की 'आइन-ए-अकबरी' में गढ़-कटंगा की समृद्धि और सुव्यवस्थित कर प्रणाली (जैसे 'भाग' नामक कर) का उल्लेख मिलता है। यह प्रशासनिक केंद्रीकरण, कर संग्रह में एकरूपता और आर्थिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है।

प्रकृति संरक्षण के साथ ग्रामीण समृद्धि

  • गोंडवाना की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण थी।

  • वनों को केवल राजस्व संग्रह का साधन न मानकर जीवन और आजीविका का मूल आधार माना गया।

  • महुआ, तेंदू, साल, खैर और चिरौंजी जैसे वन उत्पादों ने स्थानीय समुदायों की अर्थव्यवस्था को संबल दिया।

  • कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और जलाशयों पर आधारित गतिविधियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की।

जल प्रबंधन: आज के जल संकट का सदियों पुराना समाधान

  • आज जब बड़े-बड़े महानगर गिरते भूजल स्तर, सूखती नदियों और गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, तब रानी दुर्गावती की प्राचीन जल संस्कृति हमें एक महान संदेश देती है।

  • आपस में जुड़े जलाशयों की श्रृंखला (इंटरलिंकिंग ऑफ वॉटर बॉडीज): इतिहासकार डॉ. आनंद सिंह राणा के शोध अनुसार, जबलपुर और गोंडवाना क्षेत्र में जलाशयों को आपस में जोड़ने की एक अद्भुत तकनीकी व्यवस्था विकसित की गई थी।

  • पंचनद व्यवस्था: संग्राम सागर, ठाकुरताल, बालसागर, कोला ताल, देवताल और सूपाताल जैसे जलाशयों के परस्पर जुड़ाव का उल्लेख मिलता है।

  • पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण: जल संरचनाओं को केवल पानी जमा करने का साधन न मानकर व्यापक पर्यावरणीय संतुलन का हिस्सा समझा गया। तालाबों के आसपास सामाजिक-धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर जलाशयों की स्वच्छता को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा गया।

शौर्य और दूरदृष्टि का अमर संदेश

साल 1564 में मुगल सेनापति आसफ खान के आक्रमण का सामना करते हुए रानी दुर्गावती ने रणभूमि में स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। उनका जीवन यह सिखाता है कि किसी राज्य की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसकी कृषि, जल प्रबंधन, स्थानीय उद्योगों, सुव्यवस्थित राजस्व और जनता के आत्मविश्वास में निहित होती है।

आज जब भारत 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तब रानी दुर्गावती का जीवन-दर्शन हमें सिखाता है कि विकास का वास्तविक आधार- स्थानीय संसाधनों का संतुलित उपयोग, प्रकृति का संरक्षण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जन-भागीदारी होना चाहिए।

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