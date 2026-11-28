लाइफस्‍टाइल डेस्‍क। पूरी तरह बुक हुआ शनिवार का मुहूर्त किसी शांत मंगलवार का बड़ा रूप नहीं होता। वेन्यू में कूलिंग से जुड़ी अधिकांश विफलताएँ दरअसल योजना संबंधी कमियाँ होती हैं, जो साल की सबसे व्यस्त रात में जाकर सामने आती हैं।

किसी बैंक्वेट मैनेजर से पूछिए कि उनकी कूलिंग व्यवस्था सबसे ज़्यादा कब निराश करती है, तो जवाब शायद ही कभी "मई में" होगा। यह आमतौर पर उस रात होता है जब हॉल पूरी तरह बुक हो, स्टेज की लाइटें जल रही हों, लाइव काउंटर चल रहे हों और बारात अभी-अभी उन दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुई हो जो बीस मिनट तक खुले रहे हों। शादी का सीज़न किसी भी वेन्यू की कूलिंग व्यवस्था का असली स्ट्रेस टेस्ट होता है, और अधिकांश वेन्यू इसके लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते। उन्हें एक सामान्य दिन की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है।

कमर्शियल स्पेसेज़ के साथ नज़दीकी रूप से काम करते हुए और यह देखते हुए कि उनके एसी वास्तव में कैसा प्रदर्शन करते हैं। 1. लोगों की संख्या के बजाय हॉल के आकार के हिसाब से कूलिंग क्षमता तय करना कूलिंग क्षमता निर्धारित करने का सबसे आम तरीका हॉल के आकार के आधार पर गणना करना है। यानी जितने वर्ग फुट का हॉल, उतनी कूलिंग क्षमता। यह सामान्य नियम किसी ऑफिस में तो काम कर सकता है, लेकिन बैंक्वेट हॉल में नहीं। वहाँ गर्मी का सबसे बड़ा स्रोत दीवारों पर पड़ने वाली धूप नहीं, बल्कि अंदर मौजूद लोग होते हैं। बैठा हुआ एक मेहमान लगभग उतनी ही गर्मी पैदा करता है जितनी 100-वॉट का एक बल्ब। वहीं डांस फ्लोर पर मौजूद व्यक्ति इससे कहीं अधिक गर्मी उत्पन्न करता है, जिसका बड़ा हिस्सा नमी के रूप में होता है। जो हॉल 150 मेहमानों के साथ आरामदायक महसूस होता है, वही 500 लोगों के साथ घुटनभरा लग सकता है, जबकि उसका आकार बिल्कुल नहीं बदला होता। कूलिंग क्षमता की योजना औसत संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि उस अधिकतम संख्या के आधार पर बनाई जानी चाहिए जिसके लिए वेन्यू बुक किया जाता है। 2. केवल तापमान को ही समस्या समझ लेना तटीय शहरों में मानसून के बाद और सर्दियों के दौरान होने वाली शादियाँ एक ऐसी समस्या लेकर आती हैं, जो थर्मोस्टेट पर दिखाई नहीं देती : नमी। कई बार मेहमान किसी हॉल को "गर्म" बताते हैं, जबकि असल समस्या चिपचिपाहट होती है। लोगों से भरे हॉल में साँस लेने और पसीने के कारण नमी बढ़ती है, जबकि लाइव फूड काउंटरों से निकलने वाली भाप इसे और बढ़ा देती है। ज़रूरत से अधिक क्षमता वाले सिस्टम हवा को जल्दी ठंडा कर देते हैं, फिर बंद हो जाते हैं और नमी बनी रहती है। वहीं कम क्षमता वाले सिस्टम कभी भी आवश्यक स्तर तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए वेन्यू को केवल गर्मी ही नहीं, बल्कि नमी को भी ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी ऑक्यूपेंसी के दौरान हॉल में आर्द्रता का स्तर आरामदायक बना रहे, न कि केवल रिमोट पर दिखाई देने वाला तापमान सही हो।

3. डेकोर टीम क्या लेकर आती है, इसे नज़रअंदाज़ करना वेन्यू आमतौर पर खाली हॉल को ध्यान में रखकर कूलिंग की योजना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, स्टेज लाइटिंग, एलईडी वॉल, साउंड सिस्टम, फॉग मशीनें, हॉल के भीतर लगे तंदूर और चाट काउंटर, तथा बड़े-बड़े फूलों की सजावट जैसी कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। इनमें से हर एक अतिरिक्त गर्मी पैदा करती है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि पर्दे और बैकड्रॉप्स अक्सर रिटर्न-एयर ग्रिल्स के ऊपर या इंडोर यूनिट्स के सामने लगा दिए जाते हैं, जिससे ठीक उसी समय एयरफ्लो बाधित हो जाता है, जब उसकी सबसे अधिक ज़रूरत होती है। कार्यक्रम से पहले डेकोर वेंडर के साथ एक संक्षिप्त निरीक्षण और यह स्पष्ट नियम कि कोई भी कपड़ा या संरचना एसी के एयरफ्लो को नहीं रोकेगी, "एसी काम नहीं कर रहा है" जैसी शिकायतों के एक बड़े हिस्से को रोक सकता है। 4. कूलिंग देर से शुरू करना और कार्यक्रमों के बीच पर्याप्त रिकवरी समय न देना कई बैंक्वेट हॉल मेहमानों के आने से सिर्फ एक घंटा पहले कूलिंग शुरू करते हैं। लेकिन दीवारें, फर्श, फर्नीचर और स्वयं हवा भी गर्मी को अपने भीतर संचित रखती हैं, और किसी बड़े हॉल का तापमान कम करने में एक कमरे को ठंडा करने की तुलना में कहीं अधिक समय लगता है। नतीजा यह होता है कि जब तक हॉल पूरी तरह भर जाता है, तब तक भी कूलिंग सिस्टम आवश्यक स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। शुभ मुहूर्त वाली तारीखों पर यह समस्या और बढ़ जाती है। दोपहर का रिसेप्शन समाप्त होता है, शाम को संगीत समारोह शुरू हो जाता है, और बीच का समय हॉल को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए पर्याप्त नहीं होता। प्री-कूलिंग का समय और कार्यक्रमों के बीच का रिकवरी समय भी बुकिंग योजना का हिस्सा होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कैटरिंग और डेकोर बदलने की व्यवस्था को शामिल किया जाता है। 5. कमाई के सीज़न के बजाय सिर्फ गर्मियों को ध्यान में रखकर सर्विसिंग करना मेंटेनेंस का कैलेंडर आमतौर पर गर्मियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। लेकिन जब तक शादी का सीज़न अपने चरम पर पहुँचता है, तब तक एसी यूनिट्स मानसून का मौसम झेल चुकी होती हैं। इस दौरान उनका उपयोग अक्सर सीमित रहता है और उनके फिल्टर तथा कॉइल्स में धूल और नमी जमा हो जाती है। इसके बाद इन्हीं यूनिट्स से लगातार कई दिनों तक पूरी क्षमता पर काम लेने की उम्मीद की जाती है। पहली बड़ी बुकिंग से कुछ सप्ताह पहले की जाने वाली प्री-सीज़न सर्विस, जिसमें फिल्टर, कॉइल्स, रेफ्रिजरेंट और ड्रेनेज की जांच शामिल हो, किसी भी वेन्यू के लिए सबसे सस्ता और असरदार सुरक्षा उपाय साबित हो सकती है। इसी तरह, ऐसा हॉल जिसकी कूलिंग व्यवस्था हर एक यूनिट के चालू रहने पर निर्भर हो, उसके पास किसी भी तरह की अतिरिक्त गुंजाइश नहीं होती। व्यस्ततम रात में यदि एक यूनिट बंद भी हो जाए और फिर भी हॉल में आरामदायक माहौल बना रहे, तो यही बात एक पेशेवर वेन्यू को केवल किस्मत के भरोसे चलने वाले वेन्यू से अलग करती है। रिटेल सेक्टर भी इसी तरह की चुनौती का सामना करता है रिटेल वेन्यू भी इसी तरह की चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि त्योहारों की खरीदारी का दौर सीधे शादी की खरीदारी के सीज़न में बदल जाता है। ज्वेलरी और परिधान स्टोर्स में तेज़ डिस्प्ले लाइटिंग होती है, बड़े काँच के फ्रंटेज होते हैं और छोटे, बंद ट्रायल रूम होते हैं जो शायद ही कभी खाली रहते हैं। व्यस्त शामों में दरवाज़े हर कुछ सेकंड में खुलते-बंद होते रहते हैं। किसी सामान्य कार्यदिवस की दोपहर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया स्टोर, दिसंबर की किसी व्यस्त रविवार शाम को दबाव महसूस कर सकता है। ग्राहक आमतौर पर इसकी शिकायत नहीं करते, वे बस स्टोर से जल्दी निकल जाते हैं।