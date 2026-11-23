नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी में अब सिर्फ दुल्हन के गहने ही आकर्षण का केंद्र नहीं रहेंगे, दूल्हे भी अपने शाही अंदाज से महफिल लूटने की तैयारी कर रहे हैं। शेरवानी और साफे के साथ अब पुरुषों के वेडिंग कलेक्शन में भारी कंठे, मोतियों की मालाएं, डिजाइनर ब्रोच, सिरपेच और कलंगी की वापसी हो रही है।

खास बात यह है कि दूल्हे अब ज्वेलरी को केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, अपने पूरे वेडिंग लुक की खास पहचान बनाने के लिए चुन रहे हैं। इंदौर के बाजार और ज्वेलरी शोरूम में इस सीजन हेरिटेज और राजसी डिजाइन वाले मेंस ज्वेलरी कलेक्शन खास तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पुराने राजघरानों के आभूषणों से प्रेरित इन डिजाइनों में आधुनिक फिनिश और नए प्रयोग भी शामिल किए जा रहे हैं। पुराने दौर में राजा-महाराजाओं के वेडिंग लुक में कुंदन के भारी कंठे, मोतियों के हार, कलंगी और ब्रोच खास जगह रखते थे। समय के साथ पुरुषों की शादी की ज्वेलरी सीमित होती गई और दूल्हे शेरवानी, साफे और एक-दो पारंपरिक आभूषणों तक ही रह गए।

अब एक बार फिर हेरिटेज कलेक्शन के जरिए उसी राजसी अंदाज को नए रूप में पेश किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक कारीगरी के साथ डिजाइन और फिनिशिंग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी कारोबारी सौरभ जैन बताते हैं कि इस सीजन ग्रूम कलेक्शन में सबसे ज्यादा हेरिटेज कंठे पसंद किए जा रहे हैं। इन कंठों के साथ मैचिंग ब्रोच भी खास आकर्षण हैं। ब्रोच में भगवान के विभिन्न स्वरूपों और जानवरों की आकृतियों को शामिल किया जा रहा है। इससे दूल्हों को अपने पहनावे के अनुसार अलग-अलग थीम चुनने का विकल्प मिल रहा है। पहले जहां ब्रोच का इस्तेमाल मुख्य रूप से कोट या शेरवानी को सजाने के लिए होता था, वहीं अब इन्हें पूरे वेडिंग लुक की थीम से जोड़कर तैयार किया जा रहा है।