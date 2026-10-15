कमजोरी, चक्कर और मसल्स में दिक्कत! जानिए उपवास में अचानक नमक छोड़ना क्यों पड़ सकता है भारी?

लाइफस्टाइल डेस्क। नवरात्र या किसी भी धार्मिक उत्सव के दौरान उपवास रखने की परंपरा में अक्सर बिना नमक का भोजन (अलोना व्रत) प्राथमिक माना जाता है। हालांकि, स्वास्थ्य और शरीर की वर्किंग के नजरिए से सोडियम का पूरी तरह से त्याग करना हर व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता।

भोपाल की प्रसिद्ध डायटीशियन निधि पाण्डे के अनुसार, व्रत के दौरान खानपान में अचानक बदलाव और नमक के पूर्ण त्याग से पहले शरीर की जरूरतों को समझना बेहद जरूरी है। शरीर के लिए क्यों जरूरी है सोडियम? साधारण/आयोडीन युक्त नमक में सोडियम होता है, जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का संतुलन (Fluid Balance) बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा, नसों (Nerves) के एक्टिव कामकाज और मांसपेशियों के वर्किंग के लिए सोडियम आवश्यक तत्व है।