    Reusing Cooking Oil Side Effects: बार-बार गर्म किया हुआ तेल आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, एक ही तेल को कई बार गर्म करने से इसमें ऐसे रसायन बन जाते हैं जो शरीर के अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 12:19:48 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 12:19:48 PM (IST)
    कड़ाही में बचे हुए तेल को बार-बार करते हैं गर्म? तो बढ़ सकता है इन 5 बीमारियों का खतरा
    कड़ाही में बचा हुआ तेल दोबारा गर्म करने के नुकसान।

    लाइफस्टाइल डेस्क। भारतीय किचन में अक्सर कड़ाही में बचा हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। कभी परांठा सेंकने में, कभी सब्जी बनाने में तो कभी तड़का लगाने में।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार गर्म किया हुआ तेल आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार, एक ही तेल को कई बार गर्म करने से इसमें ऐसे रसायन बन जाते हैं जो शरीर के अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

    आइए जानें कि बचा हुआ तेल बार-बार गर्म करने पर शरीर में क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं-

    1. तेल में बनते हैं हानिकारक फ्री रेडिकल्स

    जब तेल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो इसका स्मोक पॉइंट टूट जाता है और इससे फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं पर हमला करके उम्र बढ़ने की गति तेज करते हैं, इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और स्किन पर झुर्रियां और दाग बढ़ाते हैं।


    2. ट्रांस फैट में बदलने लगता है तेल

    बार-बार गर्म करने से तेल की संरचना बदलकर वह ट्रांस फैट में बदल सकता है। ट्रांस फैट शरीर के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर गड़बड़ होता है और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है।

    3. हार्ट अटैक का खतरा बढ़ना

    कई स्टडीज में पाया गया है कि पुराना और बार-बार गर्म किया हुआ तेल हृदय की धमनियों में प्लाक जमा करने लगता है। इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का रिस्क तेजी से बढ़ जाता है।

    4. कैंसर का खतरा

    बार-बार गर्म किए गए तेल में एल्डिहाइड्स नामक टॉक्सिन बनते हैं। इनका लंबे समय तक सेवन शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है, खासकर पेट, आंत और लीवर से जुड़े कैंसर का।

    5. पाचन तंत्र पर बुरा असर

    पुराना तेल पेट में जाकर एसिडिटी, गैस, दस्त, बाइल समस्या, फूड प्वॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

    6. मोटापा और फैटी लिवर की समस्या

    पुराने तेल में खराब फैट जमा हो जाता है, जिससे शरीर में वसा तेजी से बढ़ती है, वजन बढ़ता है और फैटी लिवर की शुरुआत हो सकती है।

    कैसे करें तेल का सही इस्तेमाल?

    • एक ही तेल को 1–2 बार से ज्यादा गर्म न करें

    • फ्राई करने वाला तेल दोबारा तड़का लगाने में न इस्तेमाल करें

    • अगर तेल का रंग बदल जाए या उसमें तीखी गंध आ जाए तो उसे फेंक दें

    • ग्राउंडनट, राइस ब्रान या ऑलिव ऑयल जैसे तेल चुनें जिनका स्मोक पॉइंट हाई होता है

    • फ्रिज में रखे पुराने तेल का उपयोग न करे

