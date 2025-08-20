वजाइना में इंफेक्शन होने से पहले दिखाई देते हैं ये 5 लक्षण, भूलकर भी नजरअंदाज न करे

डिजिटल डेस्क। महिलाओं की सेहत में वजाइनल हेल्थ (Vaginal Health) बहुत अहम भूमिका निभाती है। अक्सर महिलाएं वजाइना से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन यह लापरवाही गंभीर इंफेक्शन (Vaginal Infection) का कारण बन सकती है।

सही समय पर लक्षण पहचानकर इलाज कर लिया जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। जानिए, वजाइना में इंफेक्शन होने से पहले कौन से 5 लक्षण दिखाई देते हैं।

1. असामान्य डिस्चार्ज (Abnormal Discharge)

सामान्य परिस्थितियों में वजाइना से सफेद या पारदर्शी डिस्चार्ज निकलना सामान्य है। लेकिन अगर इसका रंग पीला, हरा या भूरे रंग का हो जाए और बदबू आने लगे, तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है।

2. लगातार खुजली या जलन (Itching or Burning Sensation)

वजाइना के आसपास लगातार खुजली या जलन होना यीस्ट इंफेक्शन या बैक्टीरियल इंफेक्शन की ओर इशारा करता है। यह लक्षण बढ़ने पर पेशाब करते समय भी जलन महसूस हो सकती है।

3. दुर्गंध (Unpleasant Odor)

अगर वजाइना से तेज और असामान्य बदबू आने लगे, तो इसे बिल्कुल हल्के में न लें। अक्सर बैक्टीरियल वेजिनोसिस और अन्य इंफेक्शन में यह लक्षण सबसे पहले दिखता है।

4. दर्द या सूजन (Pain and Swelling)

संक्रमण की शुरुआत में वजाइना के अंदर या बाहर सूजन और हल्का दर्द हो सकता है। कई बार संभोग (Sexual Intercourse) के दौरान भी दर्द महसूस होने लगता है।

5. बार-बार पेशाब लगना (Frequent Urination)

अगर अचानक बार-बार पेशाब की इच्छा हो और साथ में जलन या दर्द भी महसूस हो, तो यह यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) या वजाइनल इंफेक्शन का लक्षण हो सकता है।

वजाइनल इंफेक्शन के कारण

खराब साफ-सफाई या हाइजीन

बहुत देर तक गीले कपड़े पहनना

असुरक्षित यौन संबंध

कमजोर इम्यून सिस्टम

ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन

बचाव के उपाय

रोजाना प्राइवेट पार्ट की सफाई करें और कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनें।

ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से बचें।

गीले कपड़े तुरंत बदलें।

ज्यादा खुशबूदार साबुन या स्प्रे का इस्तेमाल न करें।

जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

वजाइना में इंफेक्शन की समस्या आम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय रहते इलाज करने से इंफेक्शन बढ़ने से रोका जा सकता है और महिला स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है।