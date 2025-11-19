इम्यूनिटी कमजोर होने पर दिखाई देते हैं ये 5 लक्षण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क। हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तो शरीर छोटे-छोटे संक्रमणों का भी आसानी से शिकार हो जाता है। कई बार लोग इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे आगे चलकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

अगर आप भी बार-बार बीमार पड़ते हैं या शरीर जल्दी थक जाता है, तो यह आपकी कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। आइए जानें ऐसे 5 प्रमुख लक्षण, जो बताते हैं कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी है।

1. बार-बार सर्दी, खांसी और बुखार होना अगर आपको हर महीने सर्दी, खांसी या हल्का बुखार हो जाता है, तो यह साफ संकेत है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। मजबूत इम्यूनिटी सामान्य वायरस और बैक्टीरिया से लड़ लेती है। बार-बार होने वाले संक्रमण बताते हैं कि शरीर की सुरक्षा कमजोर पड़ गई है। 2. घाव या चोट का देर से भरना यदि छोटे कट, जलने या घाव को ठीक होने में बहुत अधिक समय लग रहा है, तो यह भी इम्यूनिटी कमजोर होने का लक्षण हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम शरीर में हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है। इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है।