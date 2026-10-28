SPF 30 या SPF 50, कौन-सी सनस्क्रीन है बेहतर? जानिए दोनों में कितना है अंतर और कैसे करें सही चुनाव

लाइफस्टािल डेस्क। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना स्किन की देखभाल का अहम हिस्सा है। लेकिन जब बाजार में SPF 30 और SPF 50 जैसे विकल्प मिलते हैं, तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि उनके लिए कौन-सा बेहतर है। कई लोगों को लगता है कि SPF 50 सनस्क्रीन लगाने से स्किन को SPF 30 के मुकाबले लगभग दोगुनी सुरक्षा मिलती है। जबकि ऐसा नहीं है। दोनों के बीच सुरक्षा का अंतर काफी कम है, लेकिन तेज धूप में यह अंतर भी मायने रख सकता है।

सनस्क्रीन का SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर बताता है कि यह स्किन को मुख्य रूप से सूरज की UVB किरणों से होने वाले सनबर्न से बचाने में कितनी मदद करती है। हालांकि, केवल SPF नंबर देखकर सनस्क्रीन चुनना सही नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि वह UVA किरणों से सुरक्षा देती है या नहीं और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है।

SPF 30 और SPF 50 में कितनी सुरक्षा का अंतर? SPF 30 सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाने पर लगभग 96.7 प्रतिशत UVB किरणों को रोकने में मदद करती है। वहीं, SPF 50 लगभग 98 प्रतिशत UVB किरणों को रोक सकती है। यानी SPF 50 की सुरक्षा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है। UVB रेज स्किन पर सनबर्न और लालिमा पैदा कर सकती हैं। वहीं, UVA रेज स्किन की उम्र बढ़ने, झुर्रियों और पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं में योगदान देती हैं। इसलिए सनस्क्रीन खरीदते समय पैक पर ‘ब्रॉड स्पेक्ट्रम’ लिखा होना देखना चाहिए। इसका मतलब है कि सनस्क्रीन UVA और UVB दोनों तरह की किरणों से सुरक्षा देती है।